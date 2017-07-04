Yangınlar geliyorum diye diye geldi

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, haftasonu çıkan yangınları değerlendirdi, hükümete acil olarak tedbir alması, meclise de Orman dairesi bütçesinin artırılması için çağrı yaptı… Kanatlı’nın açıklaması şöyle:

Daha bir hafta önce Orman Mühendisleri Odası Başkanı uyarmıştı ve mühendisler bir kez daha haklı çıktı!

Oda başkanının 27 Haziran 1995’de Girne Beşparmak Dağları’nda çıkan yangının 22. yıldönümünde yaptığı açıklama aslında Alevkayası-Kalavaç ve Kalkanlı yangınlarının göstere göstere geldiğinin açık ispatıydı.

Oda başkanı yangınlara müdahalenin temel kuralının, yangını erken haber alma ve erken müdahale etme olduğunu, Orman Dairesi’nde personel sıkıntısı bulunduğunu, orman sahalarını gözetleyen kamera sisteminin bakımsızlıktan çöktüğünü ve çöpe atıldığını söylemişti.

Bir hafta önce Oda Başkanı adeta Kalkanlı’daki yangının olabileceğini görmüş ve “şu anda olası büyük ve büyüme eğilimde olan yangınlar için dairenin hareket kabiliyeti çok azdır. Bu sebeple olası büyük ve büyüme eğilimi olan yangınlarda Orman Dairesi’nin teknik kadro ve eğitimli personel bakımından ciddi eksiklikleri mevcut olup acilen bu teknik kadro ve personelin doldurulması gerekmektedir. Aksi takdirde kaçınılmaz felaketler kapıdadır” demişti ve maalesef dediği oldu, felaket bir kez daha ülkemizi vurdu…

Kendi üyelerine yeni Mercedesler alan, üyelerinin özel yurtdışı ziyaretlerini bütçeden ödeyen Bakanlar Kurulunun Orman Dairesinde tasarrufa gitmesi, haftasonundaki yangın felaketlerinin birinci sebebidir. Tedbir alınmazsa maalesef bunlar sonuncu felaket de olmayacaklar…

Orman Mühendisleri Odası’nın işaret ettiği eksiklerin ve sorunların acil olarak giderilmesi için bütçe yaratılması için YKP tüm ilgililere çağrı yapar…

YKP olarak, meclis başkanlığına Orman Dairesinin bütçesinin, Orman Mühendisleri Odası ile de istişare edilerek hemen artırılması için çalışma başlatmaya çağırırız.

Gerekli tedbirler alınmazsa, bunun sorumlusu hemen bakanlarda hem de Orman Dairesi’nin ihtiyacı olan bütçeyi geçirmeyen mecliste olacaktır.

Orman fakiri ülkemizde, tüm ağaçlar değerlidir, tüm halkımızı her bir ağacın korunması için daha fazla duyarlı olamaya çağırırız…