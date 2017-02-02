Yanlış mesaj kabusu tarihe karışıyor

WhatsApp'a uzun bir süredir beklenen iki yeni özellik Beta sürümü ile kullanıma sunuldu.

WhatsApp, geçtiğimiz günlerde söylentisi dolanan gönderilen mesajı silme özelliği WhatsApp'a beta sürümü ile bugün geldi.

Yanlış bir kişiye ve yanlış bir mesaj gönderme durumu ortadan kalkıyor

Artık WhatsApp beta sürümünde, gönderilen mesajları iptal etme ve düzenleme mümkün. Uzun süredir beklenen bir özellik olan gönderilen mesajı silme ve düzeltme özelliği sayesinde; yanlış bir kişiye ve yanlış bir mesaj gönderme durumu ortadan kalkacak gibi görünüyor.

Canlı konum izleme özelliği

WhatsApp'ın sunduğu bir diğer özellik ise Canlı Konum izleme özelliği. Eğer arkadaşınız izin verirse WhatsApp üzerinden konumunu canlı olarak takip edebiliyorsunuz. Bu özellik gizlilik açısından bir takım endişleri beraberinde getirse de; özellikle aile üyelerinin bu sayede birbirlerinin konumlarını öğrenip takip etmesi hayat kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Öte yandan WhatsApp'ın iOS ve Android beta sürümünde yer alan bu özelliklerin ne zaman son kullanıcıya sunulacağı bilinmiyor. İHA