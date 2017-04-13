'Yaratıcı gençlerimizi ülkede tutacak bir vizyon lazım'

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, partisinden bir heyetle, Giren bölgesinde ziyaretlerde bulundu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP heyeti Girne’de esnaf ve vatandaşlarla biraraya geldi, üretim tesislerini gezdi.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sohbetlerde yaptığı konuşmalarda hükümetin hukuk tanımayan, kamu yararı gözetmeyen icraatlarda bulunduğunu iddia etti.

Kıbrıs müzakerelerinde gelinen son aşama ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Erhürman, bütün çabalarının bir an önce kapsamlı çözüme ulaşılmasına yardımcı olma yönünde olduğunu belirtti.

Barışa ancak iki toplumun birbirinin hassasiyetlerini anlamasıyla ulaşılabileceğini vurgulayan Erhürman, meseleye kazanan-kaybeden üzerinden bakıldığı müddetçe hayal edilen düzenin kurulmasının mümkün olamayacağını ve her iki tarafın da kaybetmeye devam edeceğini ifade etti.

“OTELLERDE YERLİ ÜRÜN TÜKETİMİ YÜZDE 13”

Çözüm olsa da olmasa da yapılması gereken işlerin ertelenmemesi gerektiğini belirten Erhürman, “Bu noktada Kıbrıslı Türkler olarak ne üretiyoruz, ne satıyoruz buna bakmak lazım. Son yapılan bazı çalışmalar Kıbrıs’ın kuzeyindeki otellerde kullanılan ürünlerin yalnızca yüzde 13’ünün yerli ürün olduğunu gösteriyor. Bu rakam bize çok şey anlatıyor” dedi.

Erhürman, üreten bir toplumun yok olmayacağını, üretim çarklarını planlayarak, projelendirerek yeniden döndürmek gerektiğini ancak daha fazla üretmek kadar, daha kaliteli üretmenin ve ürettiğini pazarlayabilmenin de önemli olduğunu kaydetti.

“YERLİ ÜRETİMİ İÇ PİYASAYA SATAMAZKEN İHRAÇ İÇİN UĞRAŞMAK NORMAL DEĞİL”

Yerli üretimi iç piyasaya, ülkedeki otellere satamazken devlet desteğiyle ihraç etmek için uğraşmanın normal karşılanamayacağını belirten Erhürman, marketlerdeki raflarda yerli malların öne çıkarılması gerektiği üzerinde de durarak, daha çok üretmek, daha kaliteli üretmek ve kaliteli yerli ürünlerin tüketilmesini sağlamak için projeler, gerekirse kampanyalar düzenlemek gerektiğini söyledi.

Erhürman ayrıca, üreticilere yaptıkları ziyaretlerde birçok büyük yatırımın yüzde 10 kapasitesiyle iş yaptığını öğrendiğini, üretim kapasitesinin bu kadar büyük kısmının atıl kalmasının görmezden gelinemeyeceğini kaydetti.

Erhürman, turizm teşvik esasları üzerinde de durarak, hükümetin çalışmasında yerli ürünlerin tüketilmesini özendirmenin akla dahi gelmediğini savundu.

Erhürman, ekonomiyi yepyeni bir vizyonla ele almanın zamanının geldiğini, bugüne kadarki yaklaşımlarla iyi yetişmiş, yaratıcı gençleri ülkede tutmanın mümkün olamayacağını, turizm ve üretim odaklı bir vizyonla, planlama, projelendirme ve programlama yapmak gerektiğini kaydederek, “bunun için çok çalışmamız lazım” dedi.