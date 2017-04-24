Yarın Bazı Mesarya Köylerinde Elektrik Kesintisi Var

Kırıkkale Orta Gerilim Şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle yarın Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Dilekkaya ve Kırklar köyünün bir bölümü ile bölgedeki tesis ve su motorlarında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, elektrik kesintisi 09.00-16.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların her an şebekede elektrik enerjisi varmış gibi tedbirli olmaları istendi.