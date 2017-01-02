Yarın Girne'de elektrik kesintisi yapılacak

Kıb-Tek, proje çalışmaları nedeniyle yarın Girne bölgesinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 09:00 -12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek elektrik kesintisi; Ozanköy, Karakum, Doğanköy ve Girne’nin doğu bölgelerini kapsayacak. Açıklamada, elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların dikkatli olması istendi.



