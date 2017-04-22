Yarın Miraç Kandili

İslam aleminde yarın gece Miraç Kandili idrak ediliyor.

KKTC Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, “Miraç Kandili” nedeniyle mesaj yayımlayarak halka ve İslam alemine huzur, barış ve sağlık diledi.

Çakır mesajında, 23 Nisan’ı 24 Nisan’a bağlayan gecenin Allah’ın, Hz. Muhammed’e büyük hakikatlerini gösterdiği, doğrudan ilahi vahye muhatap ettiği, İslam dininin direği olan namazın farz kılındığı mübârek bir gece olduğunu kaydetti.

Miraç Kandili’nin Allah’a yakınlığın doruk noktası, insan akıl ve idrak sınırlarının ötesinde müstesna bir gerçeklik olduğunu ifade eden Çakır, Müslümanların uyması gereken kuralları ve yapması gerekenleri hatırlatarak dua edilmesini istedi.

Çakır mesajında “Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın ve İslam aleminin nice Miraç gecelerine, huzur, barış ve sağlık içerisinde kavuşmasını diler, Miraç Kandili’nin ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim” ifadelerine de yer verdi.

KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ’NİN MESAJI

Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Baki Aygün de mesajında, Miraç Kandili’nde dua edilmesini istedi.

“Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı bu hayırlı gecede ellerimiz açıp dua etmeliyiz” diyen Aygün, bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Aygün, manevi değeri yüksek bu gecenin birlik ve beraberliğin oluşmasına vesile olması umudunu da ifade etti.