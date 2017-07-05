HABER KIBRIS

Yarın Sabah Saatlerinde Sis Bekleniyor

05/07/2017

Yarın Sabah Saatlerinde Sis Bekleniyor
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Havanın yarın açık az bulutlu ve sabah saatlerinde yer yer sisli olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 6 – 12 Temmuz dönemini kapsayan raporuna göre KKTC, belirtilen süre içerisinde genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak, hava genellikle açık olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 38 – 41; sahillerde ise 33 - 36 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle  Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.



TAGS: hava durumu, kıbrıs, kktc, hava
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