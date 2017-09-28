HABER KIBRIS

Yarından itibaren yağmurlu hava geliyor!

28/09/2017

Yarından itibaren yağmurlu hava geliyor!
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Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren dört gün yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yarın, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri yağmur beklendiği kaydedildi.

Buna göre, en yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısında, iç kesimlerde ve sahillerde 29-32 derece, ikinci yarısında ise 25-28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.



TAGS: hava durumu, meteoroloji, haber, kıbrıs
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