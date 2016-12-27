Yenidüzen Gazetesi'nin haberine göre, Kamuya aktarılan 'KTHY ve ETİ Çalışanları'na izin, özlük, tahsisat haklarının verilmesinin yanı sıra, emeklilik ve kademe yükselmesi diğer bir takım düzenlemeleri de getirecek yasa önerisi hükümeti böldü…

KTHY ve ETİ Çalışanları’na, kamu görevlilerine tanınan izin, özlük, tahsisat haklarının verilmesinin yanı sıra, emeklilik ve kademe yükselmesi diğer bir takım düzenlemeleri de getirecek Özelleştirme (değişiklik) Yasa Önerisi Hükümeti böldü.

Yasa Önerisi’nin görüşüldüğü Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin DP’li üyesi Dr. Mustafa Arabacıoğlu komite

çalışmalarını terk etti. Bu sabah ‘Grup Toplantısı’nda konuyu görüşüp Yasa Önerisi ile ilgili oy doğrultusunu belirleyecek Demokrat Parti’nin Meclis’teki tavrı merakla bekleniyor.

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