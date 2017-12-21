Yaşadığı acılara hafifletici neden oldu

Eylül ayında Güney Kıbrıs’tan yasa dışı yollardan ülkeye kaçak gelerek Lefkoşa’da 3 ayrı evden hırsızlık yapan 19 yaşındaki Suriye’li Omar Chaddat aleyhindeki dava dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Havadis/Devrim DEMİR

Ekim ayından bu yana hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde yargılanmayı bekleyen Omar Chaddat, “Ev açma” suçundan 6 ay hapse mahkûm edildi.

Başkanlığını Melek Esendağlı’nın yaptığı, Yargıç Murat Soytaç ve Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi’nin oy birliği ile alınmış kararını Yargıç Murat Soytaç açıkladı.

Ziynet eşyaların birçoğu bulunamamıştı

Oy birliği ile alınan kararı açıklayan Yargıç Murat Soytaç, olayın Eylül ayında meydana geldiğini anımsattı. Suriye’li Omar Chaddat’ın Güney Kıbrıs’tan ülkeye kaçak olarak giriş yaptığını anlatan Soytaç, Chaddat’ın Lefkoşa’da Tözün Hamzaoğlu’na ait evin yatak odasında dolap içerisinde bulunan 1 adet para kasasını çaldığını söyledi.

Kasada Hamzaoğlu’na ait birçok değerli ziynet eşyası olduğunu ifade eden Soytaç, sadece çalınan 40 adet çeyrek altının 10 bin TL olduğuna dikkati çekerek, ziynet eşyaların küçük bir kısmının bulunduğunu hatırlattı.

Soytaç, Chaddat’ın işlediği suçları itiraf ettiğini ve hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiğini söyledi.

“Ev açma” suçunun 7 yıla kadar, “İkametgâhtan sirkat” suçlarının ise 5 yıla kadar hapislik cezası olduğunun altını çizen Soytaç, yaygınlaşan bu tür suçların sosyal yaşamı olumsuz etkilediğini kaydetti.

Suriye’li Omar Chaddat’ın ülkeye kaçak yollardan giriş yaparak, 3 ayrı evi soyduğuna dikkati çeken Yargıç Murat Soytaç, Chaddat’ın Mart ayında benzer suçtan 12 ay hapse mahkûm edildiğini hatırlattı.

Chaddat’ın alışkanık haline getirdiği suçları cezasını tamamladıktan sonra devam ettirdiğini ve işlediği suçları gelir kaynağı olarak gördüğünü ifade eden Soytaç, benzer suçun ceza takdirindin de etkili olduğunu açıkladı.

Parçalanmış hayatına dikkat çekildi

Soytaç, sanığın Suriye doğumlu olduğunu ülkelerinde yaşanan iç savaş nedeniyle ailesi ile birlikte göç etmek zorunda kaldığını, Mart ayında cezaevinde kaldığı sürede ise annesini kaybettiğini söyledi.

Kısa bir süre üniversiteye gittiğini ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitimini de yarım bıraktığını ifade eden Soytaç, Chaddat’ın dava boyunca heyet tarafından gözlemlendiğini ve ailesinin akıbeti ile ilgili kaygıları olduğuna dikkat çekerek bu durumunun lehine değerlendirildiğini kaydetti.