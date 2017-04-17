Yasadışı göçmenler ile onlara yardım eden 5 kişi tutuklandı

Suriye’deki iç savaştan kaçarak umuda yolcuğa çıkan göçmenlerin dramı bugün de KKTC’de kendini gösterdi.

İskele Mersinlik bölgesinde yasadışı yollarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girmeye çalışan Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı.

Suriye uyruklu kişiler ile olayda kullanılan teknenin kaptanı ve olayla ilişkisi olan 4 kişi tutuklandı.

Yasadışı göçmenler ile onlara yardımcı olan olmakla suçlanan 5 kişi İskele Kaza mahkemesine çıkarıldı.

Yargıç Umut İnan, soruşturmanın yeni başladığına dikkati çekerek Suriyeli göçmenler ile insan tacirliğiyle suçlanan diğer 5 kişi aleyhine 3’er günlük tutukluluk emri verdi.

Suriyeli göçmenlerin mahkemedeki savunması ise orada yaşana insanlık dramını bir kez daha tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi.

Suriyeli göçmenler “Başımıza bomba yağıyordu, yaşamak için kaçmaktan başka çaremiz yoktu” diyerek kendini savundu.

KAYNAK: BRTK