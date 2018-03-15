Yasadışı kürtaj davasında istinaf kararı bugün

Girne Ağır Ceza Mahkemesi 2016 yılının mart ayında 2 ve 5 numaralı fetüsün operasyonlarına katılan ve “çocuk düşürmeye teşebbüs”, “hamileliği yasadışı olarak sonlandırmak” suçlarından mahkûm edilen Dr Fahri Karagözlü’ye 5 yıl, Dr. Rasiha Serdaroğlu’na 4 yıl ve hemşire Ayşegül İşbilen’e de 2 yıl hapis cezası vermişti.

4 aylık cezası bağışlanan Ayşegül İşbilen’in tutukluluk süresi ise mahkemenin kararıyla 15 Mart’a kadar uzatılmıştı.

Dr. Mehmet Ali Tunçbilek, Dr. Verda Ö. Tunçbilek ile Taner Okburan aleyhine getirilen tüm davalardan beraat etmişti. Kaynak/GündemKıbrıs