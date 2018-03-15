Yasadışı kürtaj davasında istinaf kararı bugün
Kamuoyunda gebeliği yasadışı sonlandıma veya yasadışı kürtaj davası olarak bilinin davada hapis cezası alan Dr. Fahri Karagözlü, Dr. Rasiha Serdaroğlu ve hemşire Ayşegül İşbilen ile beraat eden Mehmet Ali Tunçbilek, Verda Tunçbilek ve Taner Okburan için istinaf kararı bugün açıklanıyor.
15/03/2018
Girne Ağır Ceza Mahkemesi 2016 yılının mart ayında 2 ve 5 numaralı fetüsün operasyonlarına katılan ve “çocuk düşürmeye teşebbüs”, “hamileliği yasadışı olarak sonlandırmak” suçlarından mahkûm edilen Dr Fahri Karagözlü’ye 5 yıl, Dr. Rasiha Serdaroğlu’na 4 yıl ve hemşire Ayşegül İşbilen’e de 2 yıl hapis cezası vermişti.
4 aylık cezası bağışlanan Ayşegül İşbilen’in tutukluluk süresi ise mahkemenin kararıyla 15 Mart’a kadar uzatılmıştı.
Dr. Mehmet Ali Tunçbilek, Dr. Verda Ö. Tunçbilek ile Taner Okburan aleyhine getirilen tüm davalardan beraat etmişti. Kaynak/GündemKıbrıs