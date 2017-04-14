Yasak AB Komisyonu’na Bildirildi

DİKO’nun Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Milletvekili Kostas Mavridis’in, Mağusa’daki “Ay.Yeorgios Eksorinos Kilisesi”nde yapılacak ayinin yasaklanması hakkında AB Komisyonu’na mektup gönderdiği bildirildi.

Simerini gazetesi, “Akıncı, Ayinin Yasaklanmasına Karşı Çıkıyor” başlığıyla aktardığı haberinde, ayinin, geleneksel-dini özelliğe sahip olduğuna ve 2013 yılından beri yapıldığına vurgu yaptı.

Habere göre, Mavridis, ayinin yasaklanması kararının, KKTC makamları tarafından, müzakerelerin yeniden başladığı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, iki toplum arasındaki güvenin takviye edilmesi için Güven Yaratıcı Önlemler’in ileriye götürülmesini desteklediği bir dönemde alındığını vurguladı.

Gazete ayrıca, Akıncı’nın, Sözcü Barış Burcu aracılığıyla yaptığı, “Ay. Yeorgios Eksorinos Kilisesi”ndeki ayinin yasaklanmasının yanlış bulduğuna” dair açıklamasını da aktardı.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Fileleftheros gazetesi: “Akıncı, Haklı Göstermeye Çalıştı”; Haravgi gazetesi: “Akıncı Eksorinos’taki Ayinle İlgili Görüş Belirtti”; Alithia gazetesi: “Akıncı Farklı Görüşte”; Politis gazetesi: “Yasaklama Yanlış”.