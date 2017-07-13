Yasak var denetim yok

Müteahhitler Birliği de yasağa destek vererek, işçilerin çalıştırılmamasını istedi. Havadis ekibi, 12.00- 16.00 saatleri arasında sokağa çıktı, manzaranın değişmediğini fotoğrafladı. Yasak kararını alanlar, denetim yapmadı. Lefkoşa’nın göbeğinde, 45 derecede işçiler çalışmaya devam etti

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın artan sıcaklar nedeniyle güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi için 12:00-16:00 saatleri arasında dışarıda çalışmayı yasaklasa da, kimse yasağa uymadı.

Bakanlık, önceki gün yaptığı açıklamada, “Çalışanlarımız ve vatandaşlarımız 12,13 ve 14 Temmuz tarihlerini kapsayan, 12.00-16.00 saatleri arasındaki uygulamaya aykırı çalışma tespit etmesi halinde; Bakanlığımıza bağlı ALO 102 İhbar Hattı’na ulaşabilecektir. Tüm işverenlerimizin ve çalışanlarımızın Bakanlığımızın aldığı bu karara duyarlılık göstermesi önemle rica olunur” açıklamasını kullanmıştı.

Havadis ekibi dün, belirlenen saatler arasında, ülkenin dört bir yanında işçilerin sağlıklarını hiçe sayarak işlemeye devam ettiğini saptadı.

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de, üyelerine çağrı yaparak, işçilerin korunmasını istemişti.

Denetim de yok, telefona bakan da

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bir taraftan sokakta çalışmayı yasaklarken, diğer taraftan da işçileri “patronun” insafına terk etti.

Denetim yapılmaması nedeniyle, dün vatandaşlar tarafından ALO 102 hattı ihbar yağmuruna tutuldu.

Ancak, mesai sonrası ihbar hattının çalışmadığı yönündeki şikayetler de ciddi tepkilerin oluşmasına neden oldu.

Vatandaşlar, bakanlığın bugün ve yarın denetimlerin yapılamasını istedi.

Fotoğraf: İlke DAVULCU | Haber: Havadis