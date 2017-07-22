‘Yasak’a dokundu

Kanada Valisi David Johnson, Kanada'nın bağımsızlığının 150, yılını kutlamak için düzenlenen etkinlik sonrasında, Kanada Evi'nin dışındaki kırmızı halı kaplı merdivenlerden inerken Elizabeth'in dirseğinden tutmuştu.

Johnston, halıda bazı küçük tümsekler olduğunu belirterek “Herhangi bir takılma olmaması için protokolün ihlal edilmesinin uygun olabileceğini düşündüm” dedi.

Kraliyet protokolü, Kraliçe’ye dokunulmasını yasaklıyor.