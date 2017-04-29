Yaşam tarzınızı değiştirecek 10 tavsiye
29/04/2017
Motivasyonunuzu kaybettiğiniz anda hayatınızda bazı değişikliklere ihtiyacınız olabilir. İşte öneriler...
Herkesin bir dönem motivasyonunu kaybettiği ve hayatı konusunda umutsuzluğa kapıldığı bir dönem olmuştur. Oysa hayatınızın kontrolünü elinize almak ve doğru bir yaşam tarzı benimsemek hiç de zor değil. Hayattan zevk almanın yolu hayatınızı zenginleştirmek ve kendinize yapıcı hedefler belirlemekten geçiyor. İşte hayattan zevk almanızı sağlayacak tavsiyeler:
1. Yaptığınız işi sevin veya sevdiğiniz işi yapın
Eski bir söz olmasına rağmen hayattan zevk almanın temel yolu sevdiğiniz şeyi yapmaktan geçiyor. Sevdiğiniz bir işi yaparak kendinizi çok daha mutlu ve motivasyonu yüksek bir birey haline getirebilirsiniz. İşinizle fark yaratmak ve başarılı olmak ancak sevdiğiniz işi yapmakla mümkün.
2. Hayal kurmayı ihmal etmeyin
Hayal kurmak ruhunuzu beslenmenin ve tazelemenin yollarından biri. Hayal kurarak onları gerçekleştirmeye çalışmak sizi dinç tutar ve yaşama bağlar.
3. Sağlıklı beslenin
Sağlıklı beslenmek sağlıklı zihin yapısı ve sağlıklı bir bedene sahip olmanızı sağlar. Sağlıklı beslenmeye başlayarak kendinizi çok daha enerjik hissedebilirsiniz.
4. Kendinizi aşmaya çalışın
Kendinize her zaman daha uzak hedefler koymaya çalışın. Kendini geliştirmenin ve ilerlemenin yolu her zaman gözünü daha yukarılara dikmektir.
5. Evcil hayvan besleyin
Evcil hayvan beslemek uzmanlara göre insanı rahatlatıyor ve kötü enerjileri yok ediyor. Sokak hayvanlarını sahiplenmek ise yapılabilecek en doğru hareketlerden biri. Evcil hayvanlar stresi azaltmasının yanında sorumluluk sahibi olmayı da sağlıyor.
6. Hiçbir işi yarım bırakmayın
Başladığınız her işi bitirmeye çalışın. Vazgeçmemek ve her ne koşulda olursa olsun devam etmek sizi daha güçlü bir insan yapar.
7. Seyahat edin
Seyahat etmek sizi geliştirir ve yeni deneyimler edinmenize katkıda bulunur. Yılda bir veya iki defa hiç görmediğiniz yerleri görmeye çalışın ve anılarınızı ölümsüzleştirin.
8. Bir hobi edinin
Şarap yapmayı öğrenmek veya dalmak gibi farklı hobiler edinerek sınırlarınızın dışına çıkmaya çalışın. Böylece hayata daha farklı bir bakış açısı ile bakma fırsatı yakalayabilirsiniz.
9. Zararlı alışkanlıklar konusunda detoks yapın
Zararlı alışkanlıklarınız konusunda kendinize detoks uygulayın. Sigara veya alkol kullanmayarak bir dönem yaşamaya çalışın ve kendinizi nasıl hissettiğinize bakın. Kendinizi daha hafiflemiş, temizlenmiş ve canlı hissettiğiniz zaman kötü alışkanlıklarınızı daha kolay bırakabilirsiniz.
10. Sporu hayatınıza adapte edin
Sporun dönüştürücü gücünden yararlanın. Daha önce denemediğiniz bir spora yönelin. Bisiklete binmek veya yoga yapmak arasında seçim sizin.