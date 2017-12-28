Yaşamın pratiği bize azap veriyor…

Bir bakın etrafınıza…

Gençler ne durumda?

Mesela bunu konuşuyor muyuz?

Hayır…

Gençler artık daha çok suça bulaşıyor…

Daha çok hırsızlık yapıyor…

Daha çok uyuşturucu içiyor…

Sentetiğe kadar hem de…

Daha çok trafik suçuna bulaşıyor.

Daha çok trafik cezası ödüyor…

Daha çok trafik kazası yapıyor…

Gençler artık işsiz…

Her ay ortalama 500 genç “işsiz olduğu” için devlete başvuruyor…

“Bana uygun iş bulun” diye…

500 genç…

Hani…

Okuldan mezun olup, uzmanlık alanında iş yapamayan “mutsuz” gençleri hiç saymıyorum.

Bir işleri var ama…

Bunun için eğitim almadılar…

“Maaş” için işleyenler…

Planlama var mı?

Yok.

Ne var?

Göç var…

Fırsatını bulan, kaçıyor…

Ne kalıyor geriye?

Bugün yaşadıklarımız…

Ya gerisi?

Gençlerimizin yaşadıkları işin bir boyutu…

Ya her gün yaşadıklarımız…

Kamudan aldığımız hizmet mesela?

Eğitim…

Sağlık alanında “alamadığımız” hizmetler…

Parası olan da olmayan da bir noktada eşit yaşarken:

“Hizmet alamama…”

Bazen çok paranız olsa da hizmet alamıyorsunuz…

Çaresi var mı?

Peki ne olacak?

Böyle mi gidecek bu düzen?

Neden seçime gidiyoruz biz?

“Birileri sadece kendisi zengin olsun diye mi?”

Vatandaşın en çok sorduğu soru bu…

Bu nedenledir ki, diyorum:

“İyisini seçin…”

İster UBP’ye vurun mührü, ister DP’ye…

İster CTP’ye, ister HP’ye….

O liste içerisinden en iyisini seçin…

Seçin ki…

Artık bu “kötü kaderi” yaşamayalım…

Adil…

Hukukun üstünlüğüne inanan…

Haramdan korkan…

Sadece “iş yapmadığında” bile, kendisi bu toplum önünde rezil hissedecek isimler yönetsin memleketi…

Bu halkın yüzüne bakarken utansın…

“İş yapacağım” diye göreve gelip…

“Neden yapamadığını anlatanlardan” da usandık kısacası…

En önemlisi de “hukukun üstünlüğüne inanmayanlardan…”

Bu nedenledir ki, sistem azap veriyor…