Sokak ortasında kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Burcu Okumuş’un ailesi kızlarının cenazesini almak için Kıbrıs’a geldi. Polis katil kocanın olduğu hastanede geniş güvenlik önlemi aldı

İNTERNETTEN ÖĞRENDİLER: Kızı Mağusa’nın en işlek caddesinde kocası tarafından bıçaklanarak hunharca öldürülen baba Yaşar Akçakaya, morg önünde yaşadığı acıyı anlattı. Haberi internetten öğrendiğini kaydeden acılı baba, kızına son görevi yapmak için ilk uçakla Kıbrıs’a geldiğini anlattı

CEZA VİCDANIMIZI RAHATLATMALI: Yaşar Akçakaya: Kıbrıs’ın adaletine inanıyoruz… Adaletin tecelli etmesi gerekiyor. Kamu vicdanını ve bizim vicdanımızı rahatlatan bir ceza verilmeli, verilmediği takdirde bize de kendi adaletimizi sağlama hakkı doğar. Davanın takipçisi olacağız

“ASALAĞIN TEKİDİR”: Yaşar Akçakaya: Özgür Okumuş asalağın tekiydi. Kızımı sevdiğine hiç inanmadım. Evlenmesine karşı çıktım. Kızımla benim gönderdiğim parayı alabilmek için birlikteydi. Hiç onaylamadığım bu evlilik kızımın sonu oldu

Nadire BAHADİ’nin haberinin tamamı Havadis’te