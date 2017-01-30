Yaşlı kardeşlere devlet ilgi göstermedi

Lefkoşa Surlariçi Akkavuk Mahallesi’nde insani olmayan koşullarda yaşatan yaşlı Özkın kardeşlerin evinden belediye dört kamyon çöp temizledi, başka da ilgilenen kurum olmadı

SADECE BELEDİYE:

Lefkoşa Türk Belediyesi yaşlı çiftin eksikliklerini tamamlamak, evlerini daha yaşanır yapmak adına yoğun bir çaba harcadı. Sağlık sorunları yaşayan, kendi bakımlarını yapmaktan aciz kardeşlerin sahiplenmesi için belediye dışında hiçbir devlet kurumu adım atmadı

TAMAMEN KAYITSIZ:

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin girişimlerine rağmen, devletin sosyal yaşamı düzenleyen kurumları olaya kayıtsız kaldı. Belediye ekipleri, yaşlı kardeşler evdeyken, bakım onarım çalışması yapmanın mümkün olmadığını belirtti

HARMANCI İSYAN ETTİ:

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, evin yaşanabilir olması için çaba harcadıklarını belirterek, “Bugün bir kez daha devletin farklı kademeleri ile istişare edeceğiz sonuç alamaz isek, belediye olarak bizler her türlü hukuk mücadelesini vereceğiz” dedi

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