Yatak sadece uyumak için değildir!

İşten geldiniz eşiniz ve siz çok yorgunsunuz. En azından haftanın belirli günlerinde, çok zor olsa da ona yorgun olduğunuzu belli etmemelisiniz. Kocanızla geçireceğiniz eşsiz zaman sayesinde hem yorgunluğunuzu üzerinizden atacak hem de kaybettiğiniz güveniniz yerine gelecek. İnanın aşağıdaki basit önerilere hiçbir erkek hayır demez.



Seksi birşeyler giyin.

Keyifli bir duş veya banyonun ardından hemen pijamalarınızı giyip kendinizi uyumak için yatağa atmayın. Kendinizi seksi hissedeceğiniz birşeyler giyin. Böylece eşiniz vücudunuzda sakladığınız güzelliklerin farkına varacaktır.



Spor yapın.

Hayatın hızlı ritmi ve sürekli ideal bir yaşam ararken sakin kalmak çok zor. Fakat spor bu konuda ciddi ve kanıtlanmış bir afrodizyak. Stresinizi kontrol altında tutmak ve mutluluk hormonu endorfin salgılamak için spor yapmalısınız. Bu ayrıca vücudunuza olan güveninizi artıracak ve eşinizin yanında onu baştan çıkarmak için gerekli olan güveniniz yerine gelecektir.

Flört edin.

Uzun süreli birlikteliklerin negatif yanı, artık hayatınızda farklı bir şeylerin olmamasıdır. Kendinizin ve onun ne kadar çekici olduğunu unutursunuz. Değişiklikler yapmaya çalışın. Eşinizle ilk günlerdeki gibi flört edin. Bu ikinizin de iyi hissetmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda kendinize olan güveninizi de artıracaktır.



Değişikliklerden korkmayın.

Kendinize ve görünüşünüze özen göstermezseniz ne kadar seksi olduğunuzun farkına varamazsınız. Gerekiyorsa imajınızı baştan aşağı değiştirmelisiniz. Sakın korkmayın, sonuç sizin de hoşunuza gidecek.



Seksi iç çamaşırları alın.

Sadece dantelli yeterli olmaz aynı zamanda ipek olanlarını tercih edin. Kocanızın bunu farketmeyeceğini düşünseniz de, kendinizi seksi hissetmek için bunlara ihtiyacınız var.



İlk adımı siz atın.

Her şeyi ondan beklemeyin. Bu düşüncenizi değiştirin. Kocanızın birşeyler sormasını beklemeden, onu baştan çıkarmak için harekete geçin.



Ev kıyafetlerinizi unutun!

Ara sıra seksi üstler ve dar pantolanlar giyin. Onu farklı karşılayın. Erkekler, kadınları izlemekten hoşlanırlar, kocanızı giyeceğiniz birbirinden seksi fakat her şeyin ortada olmadığı parçalarla baştan çıkarın.



Dans edin.

Size striptiz yapın, sadece kocanız için dans edin demiyoruz. Kendinizi iyi hissetmek ve seksiliğinizin farkına varmak için kendinizi ritme kaptırın. Ve eğer kocanız bunları görürse... Daha çok çaba harcamanıza gerek kaplamayacaktır.





Tembelleşin.

Acele etmeyin. Kaba ve agresif olmayın. Kibar ve yavaş hareket edin. Bu kocanızı daha da baştan çıkaracaktır. Fakat işi fazla abartmayın, çok yapmacık durabilir.



Çıplak uyuyun.

Çıplak uyuyun ve eşinizi de böyle yapması için kandırın. Böylece sevişmeseniz bile sabah kalktığınızda birbirinizin çıplak bedenlerine ellemek inanın çok iyi hissettirecektir.

Unutmayın, bunların hepsini yapmak sizin elinizde zaman kaybetmeyin...