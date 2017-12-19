Yattıkları yerden bitcoin üretiyorlar

Bitcoin'e yatıyorlar… The Next Web'in haberine göre Hollandalı IoHO isimli bir girişim vücut ısısından elde ettiği enerjiyi Bitcoin üretiminde kullanıyor. Bugüne kadar 37 kişinin termostatik enerjisinden elektrik üretiliyor. Bugüne kadar kişilerden 127 bin 210 miliwatt’lık elektrik elde edildi. Bu enerjiyle 16 bin 954 coin elde edildi.



Söz konusu coinlerden elde edilen gelirin yüzde 80'i yatarak vücut enerjisini verenlere veriliyor.

IoHO'nun kurucusu Manuel Beltran, “Bu proje ile yeni bir akım başlatmak isityorum” açıklamasında bulundu.