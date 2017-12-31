Yavuz Karabayram'ın ölüm nedeni belli oldu

Önceki gün Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nde yatağında aniden rahatsızlanarak yaşamını kaybeden 54 yaşındaki Yavuz Karabayram’ın dün Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin "akciğer enfeksiyonu ve kalp yetmezliği" olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

HIRSIZLIK

29.12.2017 tarihinde, 10.00-17.00 saatleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir oto yıkmacıda çalışan M.N.İ. (E-28), iş yerine aracını yıkanması için getiren Yeliz ÖZKARAMAN’a ait bir adet altın kolyeyi konu aracın bagaj bölümünden çalmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

30.12.2017 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Pamuklu’da İpek KÖKSAL’a ait ikametgahın mutfağında ocak üzerinde unutulan tencerenin içerisindeki yağın ısınarak alev alması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın ev sakinleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, bir adet aspiratör, 2 metre uzunluğunda mutfak dolabı, 2x1 metre uzunluğunda sinek teli, mutfağın elektrik tesisatı, 2 adet tencere tamamen yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.