Yaz hamilelerine sağlıklı tatil için 12 öneri

azı anne adayları, bebek açısından sorun yaşanabileceği endişesiyle yaz tatiline çıkma konusunda kararsız kalıyor. Ancak uzmanlara göre, doktor tavsiyelerine uyarak ve dikkat ederek yaz aylarının güzelliğinden hamilelik süresince de yararlanmak mümkün.

Gerekli önlemler alındıktan sonra hamilelerin son derece sağlıklı ve keyifli bir tatilgeçirebileceğini belirten Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, anne adaylarına sağlıklı tatil tüyoları vererek şu önerilerde bulunuyor.

GİDECEĞİNİZ BÖLGEDE HASTANE OLSUN



Tatile çıkmadan önce gideceğiniz bölgeyi araştırın. Otelde kalacaksanız, otelin çevresinde hastane olup olmadığını sorun. Her ihtimale karşı bir sağlık kuruluşuna yakın olmanız olası risklerde zaman kazanmanız için önemlidir.

MOLALARDA YÜRÜYÜN



Yolculuk sırasında 1.5-2 saatte bir mola vermeniz ve mümkünse bu molalarda 5-15 dakika yürüyüş yapmanız, ödem ve bacak toplardamarlarında kan pıhtılaşması ihtimalini minimuma indirir. Eğer uzun bir seyahat söz konusu ise, pıhtı oluşumunu engellemek için varis çorabı kullanmalısınız. Genel olarak gebelerin uçakla seyahat etmelerinde sakınca yoksa da; bazı hava yolu şirketleri, 34'üncü haftasını tamamlayan gebelerin doktor raporları olsa bile seyahatlerine izin vermeyebilir. Bu sebeple hamileliğiniz 34 haftayı geçtiyse, şehre yakın veya arabayla gidilebilecek mesafede tatil beldelerini tercih etmeniz iyi olacaktır.

EMNİYET KEMERİNİ KARNINIZIN ALTINDAN BAĞLAYIN

Anne adayları hangi taşıtla seyahat ederlerse etsinler, yolculuk sırasında mutlaka emniyet kemeri takmaları gerekiyor. Emniyet kemerini bağlarken karnınızın üstünden değil, altından geçmesine ve kalçalarınız hizasında olmasına dikkat edin. Emniyet kemerinizi tam karnınızın üzerinden geçecek şekilde takarsanız; olası bir kaza durumunda oluşacak şiddetli basınç, bebeğin plasentasının erken ayrılmasına sebep olabilir. Ayrıca emniyet kemeri omuzla göğüs arasında olmalıdır. Kemerin boyun hizanızda olması tehlikelidir.

AYAKLARINIZI NANE YAĞIYLA SERİNLETİN

Ayaklarınızı; şiştiğinde, terlediğinde ya da ihtiyaç duyduğunuzda, bir leğen dolusu soğuk suya sokun. Birkaç damla nane yağının suya damlatılması ise ayaklarınızın daha da serinlemesini sağlar.

SENTETİK KUMAŞLARDAN UZAK DURUN

Hamilelik süresince; sentetik olmayan kumaşlardan yapılan, ısıyı yansıtan açık renkli kıyafetleri tercih edin. Yaz aylarında ve gebelik süresince vücut ısısının yükselmesi yanında efor kapasitesinin de azalması terlemeyi artırır. Uygun kıyafet seçimi, sizi cilt mantarları ve genital mantardan korur. Ayrıca, terlemeye bağlı olarak ciltte oluşabilecek sorunları sık sık duş alarak ve doktor önerisiyle kullanılan kremlerle gidermeniz mümkündür.

PAMUKLU İÇ ÇAMAŞIRI TERCİH EDİN

Gebelikte sıklıkla görülen vajinal enfeksiyonlar yaz aylarında daha da çok ortaya çıkabilir. Gebelik süresince genital bölgenin kuruluğuna dikkat etmeniz, pamuklu iç çamaşırı kullanmanız önemlidir. Günlük pedler kullanmanız ise önerilmez. Ayrıca düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve güçlü bir bağışıklık sistemi, her türlü enfeksiyonla mücadele etmede önemli faktörler olduğundan bunlara dikkat etmeniz yerinde olur.

HAVUZA ERKEN SAATLERDE GİRİN

Düşük ya da erken doğum tehlikeniz yoksa, hamilelik süresince deniz ve havuza girmenizde bir sakınca yoktur. Ancak havuz kaynaklı enfeksiyon hastalıklarının sık görüldüğü unutulmamalıdır. Bu sebeple, günün erken saatlerinde ve temizliğine güvenilen yerlerde denize ya da havuza girmeye özen gösterin. Ayrıca tatilde güneş yanıkları ve lekelerine, böcek ısırmalarına ve düşmelere karşı daha da dikkatli olmalısınız.

SUDAN ÇIKAR ÇIKMAZ MAYONUZU DEĞİŞTİRİN

Gebelik döneminde görülen mantar enfeksiyonu, ıslak mayo veya bikini ile beklendiğinde, genital bölgenin nemli kalmasına bağlı olarak daha sık karşımıza çıkar. Enfeksiyonun tedavisi için ilaç kullanmak zorunda kalınabildiğinden, sudan çıktıktan sonra mayo veya bikininizi mutlaka değiştirmelisiniz.

YÜZERKEN YANINIZDA MUTLAKA BİRİSİ OLSUN

Hamileler, tatilde birtakım kurallara uyarlarsa suyun iyileştirici etkisinden faydalanabilirler. Hamilelerin denize veya havuza girmesi, bedenlerindeki gerginliği azaltıp onları rahatlatması ve alınan kilolar nedeniyle oluşan sırt ve bel ağrıları açısından çok faydalıdır. Ancak anne adayları denizde yalnız yüzmemeye dikkat etmeliler. Hamilelik döneminde magnezyum ihtiyacı arttığı için bacaklarda kramplar meydana gelebilir. Yanlarında bir kişinin olması paniklememelerini ve kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlar.

HAVUZA GİRERKEN DE ÇIKARKEN DE DUŞ ALIN

Kadınların deniz veya havuzdan sonra ıslak mayoyla kalması, idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Bunun sebebi, kadınlarda idrar yolunun kısa olmasıdır. Denize ya da havuza girmeden önce ve çıktıktan sonra mutlaka duş almalısınız. Genital bölgedeki yararlı bakterilerin yok olmaması için vajinanın içini yıkamamalı, pudra, deodorant ve parfüm gibi ürünler kullanmamalısınız. Vajinada akıntı, yanma, kötü koku veya kaşıntı varsa, en kısa sürede kadın hastalıkları doktoruna gitmelisiniz. Bunların sebebi mutlaka teşhis edilmeli ve geç kalınmadan, en kısa sürede tedavisi yapılmalıdır. Geç kalınması, enfeksiyonun böbreklere yayılması nedeniyle daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

YÜKSEK KORUMA FAKTÖRLÜ KREM, ŞAPKA VE GÖZLÜK KULLANIN

Hamilelikte değişen hormon seviyeleri, ciltte bazı değişikliklere yol açar. Bu değişikliklerden en çok karşılaşılan, ciltte görülen renk değişiklikleridir. Burun, alın, çene ve yanaklarda görülen cilt lekeleri çoğunlukla doğum sonrası kaybolur. Bu lekeleri önlemek için yüksek koruma faktörlü kremleri tercih etmeniz, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık havada bulunmamanız, gölgelik alanları tercih etmeniz, bol kıyafetler giymeniz, şapka ve gözlük kullanmanız gerekir.

BESLENME PROGRAMINIZI DEĞİŞTİRMEYİN

Çiğ sebze ve meyveleri tüketirken çok iyi yıkanmış olmasına, etlerin de iyice pişmiş olmasına dikkat edin. Emin olmadığınız yöresel yemekleri mümkünse tüketmeyin. Beslenme programınızı tatilde olduğunuz için değiştirmeyin, her zamanki gibi devam ettirin. Dışarıda yenilen gıdalara bağlı olarak gıda zehirlenmeleri yaz aylarında daha sık görülebileceğinden, gebelikte daha dikkatli olunmalıdır. Besin zehirlenmeleri bulantı, kusma, ishalle kendini gösterebilir ya da ateş, dinlenmeyle geçmeyen kramplar ve baş ağrıları görülebilir. Bu gibi şikayetlerde hemen en yakın doktora veya sağlık merkezine başvurmalı.