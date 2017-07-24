Yaz Mevsimi Cildinizde İz Bırakmasın

Yaz aylarında yüksek hava sıcaklıkları ve güçlü güneş ışınlarına maruz kalınması nedeniyle cilt ve genel vücut sağlığı olumsuz etkileniyor. Denize ve havuza girilmesi, sık sık duş alınması, bronzlaşma isteği ve ortak kullanılan alanlarda bulaşıcı cilt hastalığı riski bulunması nedeniyle cilt sağlığına daha çok özen göstermek gerekiyor. Memorial Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Oya Ermiş, sağlıklı bir cilt için yaz mevsiminde dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Lekesiz bir yaz geçirin

Ultraviyole ışığı; güneş yanıklarına, güneş nedeniyle oluşan alerjilere, çil ve lekelenmelere ve deri kanserlerinin sıklığında artışa yol açmaktadır. Güneş ışınlarının tüm bu etkilerinden kaçınabilmek için doğru ve etkili bir biçimde güneşten korunmalıdır. Kışın yapılan cilt bakımını, yaz aylarında da ihmal etmemek güneşten, aşırı sıcaktan veya cildin kurumasından kaynaklı cilt lekeleri oluşumunu da engellemektedir.

Güneş koruyucu ürün seçimi büyük önem taşıyor

Güneş kremi alırken ultraviyole A (UV A) hem de ultraviyole B (UV B)'ye karşı koruyucu olmasına dikkat edilmelidir. Güneşten koruyan ürünler, gün içinde açık havada vakit geçiren herkes tarafından güneşe çıkmadan 30 dakika önce uygulanmalıdır. Örneğin; yüz bölgesinde, ürünün SPF değeri kadar koruma elde etmek için 1 çay kaşığına karşılık gelecek kadar ürün kullanmak gerekir. Güneşten koruyucu ürünler hiçbiri gün boyu aynı etkinlikte koruma sağlamadığından 2 saatte bir yenilenmelidir. Koruma kremlerinin hiçbiri suya tamamen dirençli değildir. Deniz, havuz ve havluyla kurulanma ile etkinlikleri azalır. Bu nedenle deniz ve havuzdan çıktıktan sonra da yenilenmelidir.

Deride açık yara varsa dikkat edin!

Deniz ve havuz suyu ile temas saç, tırnaklar ve ciltte kurumaya yol açar. Temiz olmayan sulardan viral, bakteriyel ya da mantar enfeksiyonu bulaşabilir. Enfeksiyonlar deride, dış kulak yolunda ve gözde oluşabilir. Havuz dezenfektanlarına karşı egzama gelişebilir. Deride açık yara varsa deniz ve havuza girilmemelidir. Havuz kenarındaki ıslak zeminlere çıplak ayakla basmak ya da başkasının terlik ve havlusunu kullanmak bulaşıcı mantar enfeksiyonlarına neden olur.

Yaz mevsiminde cilt sağlığınızı korumak için 15 altın kural!