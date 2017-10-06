Yaz saati uygulaması protesto edildi

Kış mevsiminde yaz saati uygulamasını kabul etmeyen ve coğrafi koşullara uygun saat dilimine geçilip saatlerin bir saat geriye alınmasını talep eden bazı siyasi parti ve örgütler Dereboyu’nda yürüyüş gerçekleştirdi.

Coğrafi koşullara uygun saat dilimine geçilip saatlerin bir saat geriye alınmasını talep eden eylemciler, Citroen ışıklarından başlayıp Pronto çemberi yönünde düzenlenen yürüyüş boyunca bildiri dağıtıp imza topladı.

“Kabul Etmiyoruz” başlığıyla dağıtılan bildirilerde, yolların, ışıklandırılmamış olmasından dolayı tehlikeli olduğu, saatlerin değiştirilmeden mesai saatinin değiştirilmesinin birçok sektörü kaosa sürükleyeceği, uygulamanın elektrik enerjisi kullanımını artıracağı ve Kıbrıs adasında iki farklı saat diliminin bölünmüşlüğü pekiştireceği iddialarına yer verildi.