Yazın sıcağında saatlerce elektriksizlik

Başkent Lefkoşa’da dün yapılan elektrik kesintisinden olumsuz yönde etkilenen vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi. Yazın göbeğinde elektriksiz kalmaktan artık bıktığını dile getiren vatandaşlar, kesintinin sıcaklarda ciddi bir sıkıntı olduğunu vurguladı. Özellikle bakanlıklar bölgesindeki Şehit Asteğmen İdris Doğan Sokak’ta ikamet eden vatandaşlar, ilk kez uzun süreli kesinti olduğunu söyledi. Kıb-Tek’in sosyal medya sayfasında yer alan açıklamada, elektriğin orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arızadan dolayı kesildiği bildirildi.

Diyalog/Melin Dobran

Yer altı kabloları arızalandı

El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğluları Diyaloğa verdiği bilgide, aşırı yüklenmeden dolayı bölgelerde yeraltı kablolarının arızalanması sebebiyle Lefkoşa’da birçok bölgenin elektriksiz kaldığını söyledi. Öksüzoğluları, arızaların en kısa sürede giderilmesi için ekiplerin çalıştığını belirtti. Bazı bölgelere öğle saatlerinde elektrik verilmeye başlandığını ifade eden Öksüzoğluları, vatandaşlara bilinçli elektrik kullanımı çağrısında bulundu.

Vatandaş ne dedi?

İzzet Emiraliler: Sabah 7.30’da mahallemizdeki elektrikler kesildi. Bizim araç yıkama yerimiz var, gelen müşterileri bu yüzden geri çevirdik. Bazı araçların da sadece dışını yıkayabildik. Elektriğin kesileceğinden hiç haberimiz olmadı. En azından basın yoluyla haber verebilirlerdi. Yaz döneminde ara sıra elektrik kesintisi olur. Bu kesinti bir iki saatten fazla olmazdı. Bu sıcaklarda ilk kez bu kadar uzun süre elektriksiz kaldık.

Tuncel Gülsevener: Saat 7.30’da bölgedeki elektriği kestiler. Son iki günden beridir sabah saatlerinde elektrikleri kesiyorlar. Giderilemeyen bir arıza mı var da iki gün üst üste elektriği kestiler anlamadık gitti. Gazete ve televizyonda da kesileceğine dair bir haber de yoktu.

Zeliha Bekar: Sabah sabah elektriğimizi kestiler. Hiçbir bildirim yok, haberimiz bile olmadı. Bu sıcakta çocukla evde oturuyoruz. Çocuklar soğuk su istiyor, suyumuz bile ısındı. Hava sıcak olmasa o kadar önemli olmazdı.

Şenay Duran: Sabah sabah elektriğimizi kesitler. Biz de evin içi sıcak diye kapının önünde oturuyoruz. Hava oldukça sıcak, buram buram terliyoruz. Elektrikleri ilk kez bu kadar uzun süreliğine kesildi. Her yaz elektriğin kesilmesine alıştık.