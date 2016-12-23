YDK ve TMK şampiyonluğa kulaç attı

2 gün süren Liselerarası (Gençler) Yüzme Şampiyonası tamamlanırken toplam 6 rekor kırıldı

KIZLARDA YDK, ERKEKLERDE TMK:

Lefkoşa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen şampiyona dün yapılan ikinci gün müsabakalarıyla tamamlandı. Kız ve erkeklerde toplam 22 ayrı dalda yapılan müsabakalar sonunda kızlarda 65 puanla YDK erkeklerde ise 41 puanla TMK şampiyonluğun sahibi oldu

İLAYDA, ORHAN VE TMK ÇİFTE REKOR KIRDI:

Şampiyonada toplam 6 Kısa Kulvar Okul Sporları rekoru kırıldı. Kızlarda İlayda Basmacı 50 ve 100 metre kelebekte, Erkeklerde Orhan Özyiğit 100 metre sırt ve 200 metre serbestte, Türk Maarif Koleji de takım olarak 6×50 metre serbest ve 4×50 metre karışıkta yeni rekorların sahibi oldu

Okan KARADEMİR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 2 gün süren Liselerarası (Gençler) Yüzme Şampiyonası’nda toplam 6 rekor kırılırken kızlarda Yakın Doğu Koleji, erkeklerde ise Türk Maarif Koleji şampiyon oldu.

Lefkoşa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen Gençler Yüzme Şampiyonası dün yapılan ikinci gün müsabakalarıyla tamamlandı. 2 gün boyunca kız ve erkeklerde toplam 22 ayrı dalda müsabakalar gerçekleşti. Kızlarda 65 puanla Yakın Doğu Koleji şampiyon olurken erkeklerde ise Türk Maarif Koleji 41 puanla şampiyonluğun sahibi oldu.

İlayda, Orhan ve TMK’dan çifte rekorlar

2 gün süren Gençler Yüzme Şampiyonası’nda toplam 6 Kısa Kulvar Okul Sporları rekoru kırıldı.

Kızlarda Levent Kolej yüzücüsü İlayda Basmacı yarışların ilk gününde 50 metre kelebekte dün ise 100 metre kelebekte rekor kırdı. Erkeklerde ise Türk Maarif Koleji yüzücüsü Orhan Özyiğit ilk gün 100 metre sırtta dün de 200 metre serbestte yeni rekorların sahibi oldu. Bayrak müsabakalarında ise Türk Maarif Koleji ilk gün 6×50 metre serbestte dün de 4×50 metre karışıkta rekor kırdı.