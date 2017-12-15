YDP, 13 Maddelik Bir Manifesto Açıkladı



YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, iktidara gelmeleri halinde Parti olarak belirlenen 13 maddelik uygulamayı, 3 yılda hayata geçirememeleri halinde, milletvekilliği görevlerinden ayrılma sözünü verdi.



Arıklı, iktidara gelmeleri halinde, Maraş’ı Türk yönetiminde, Birleşmiş Milletler gözetiminde ve özel statüde, önceki kullanıcılarının iskanına açacaklarını; elektrik ve telekomünikasyon sistemini özelleştireceklerini ancak Devlet’in “altın hisse”yi elinde tutarak kamu menfaatini koruyup birim fiyatları aşağı çekeceğini; faiz borcunun anaparayı geçmesini engelleyecek yasal düzenleme yapacaklarını; 1975’den sonra adaya gelen, 25 yıl adada yaşayan çift uyruklu kadınların 3201 sayılı yasadan faydalandırılarak Türkiye’den emekli yapılmasını sağlayacaklarını; kooperatifçiliği geliştirmek amacıyla Tarım ve Kredi, Üretim, Satış ve Arazi Kooperatifleri kurdurup tarım ve hayvancılıkta reform başlatacaklarını, Büyük Mesarya Projesi’nin hayata geçireceklerini; balıkçılığın gelişmesi için yeni teşvik uygulamaları hayata geçireceklerini, ‘Et ve Balık Kurumu’ kurarak et ve balık fiyatlarına istikrar gelmesini sağlayacaklarını; gençler için kırsal kesimde 5 yıl içerisinde 5 bin konut yaptırtacaklarını, emirnameleri kaldırarak şehirler için imar planları hayata geçireceklerini; resmi hizmet araçlarının satılacağını ve hizmet alım yoluyla resmi dairelerin araç ihtiyaçlarının karşılanacağını; üçlü kararnameyi kaldıracaklarını, müşavir uygulama sistemine son vereceklerini; sağlık alanında yıllardır bekletilen 5 yasayı meclisten geçirerek sağlıkta reforma gideceklerini; mobil sağlık sistemiyle vatandaşın ayağına hizmet götüreceklerini; uçak bilet fiyatlarının ucuzlatılmasına da yardımcı olması amacıyla milli havayolu şirketi kuracaklarını söyledi.