YDP Aday Tanıtım Şöleni Düzenledi

YDP’den verilen bilgiye göre, tören dün akşam Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) yapıldı.

Genel Başkan Erhan Arıklı buradaki konuşmasında, “Halk ya vurgun, soygun düzeninin devamına onay verecek, ya da düzenin karşısında olan YDP’yi iktidara getirecek” dedi. Arıklı; “Biz Kıbrıs'ın partisiyiz. Kıbrıslı olmaktan onur duyuyoruz.”

Ekmeğin sütün fiyatını bilmeyen, ömründe çarşı pazara çıkmamış kişilerin düzeni değiştirmekten söz ettiğini söyleyen ve bunu eleştiren Arıklı, “YDP iktidara gelecek, bu düzeni düzenbazların başına geçirecek” ifadesine yer verdi.

Partilerin genel başkanlarını eleştiren, UBP’nin yeni hiç bir şey söylemediğini sadece gösteri yaptığını, CTP’nin iktidarda olduğu 10 yılın hesabını vermekten kaçtığını savunan Arıklı, DP’nin meşale amblemi için YDP’yi Yüksek Seçim Kurulu’na şikayet ettiğini belirtti. HP adaylarını da eleştiren Arıklı, bu insanların babalarının da diğer partilerde olduğunu savundu.

Tanıtım şöleninde YDP’nin 12 maddelik seçim manifestosu da okundu.

KKTC’nin kendi ayakları üzerinde duracağı bir manifesto ve seçim bildirgesi hazırladıklarını söyleyen YDP Genel Başkanı Arıklı, 12 maddelik manifestoyu uygulamak için halktan 3 yıl süre istediklerini, söz konusu vaatleri hayata geçiremezlerse istifa edeceklerini kaydetti. Bununla ilgili taahhüt noter huzurunda imzalandı.

İmza sırasında diğer siyasi partilere seslenen Arıklı,“Kendinize güveniyorsanız siz de aynısını yapın, bir gelenek başlatmış olalım” dedi.

Partinin geçmişinin de anlatıldığı törende, YDP’nin seçim şarkısını yazan Bülent Fevzioğlu’na ve seslendiren Ayhan Başkal’a plaket verildi.