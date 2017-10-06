YDÜ, 4'üncü Kupayı kaçırdı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kadın Basketbol Takımı, Dinamo Kursk’la oynadığı ‘Süper Kupa’ karşılaşmasını kaybetti.

Geçen sezon FIBA Avrupa Kupası’nı kazanan temsilcimiz Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA Avrupa Ligi Şampiyonu Rus temsilcisi Dinamo Kursk’la bu akşam Rusya’nıın Kursk şehrinde karşı karşıya geldi.

Ev sahibi, Kursk Spor Salonu’nda oynanan maçı 84-73 kazandı.

FIBA Avrupa Ligi’nde geçen sezon finalde Fenerbahçe’yi yenen Dinamo Kursk böylece seyircisi önünde Süper Kupa sevinci de yaşadı.

Geçen sezon Lig ve Türkiye Kupası’nın yanı sıra FIBA Avrupa Kupası’nı müzesine götüren Yakın Doğu Üniversitesi ise ‘Süper Kupa’yı kazanan ilk Türk takımı olmak için çıktığı maçta bu önemli hedefine ulaşamadı.