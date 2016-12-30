YDÜ kaçıyor, GAÜ kovalıyor

Kıbrıs Vakıflar Bankası Yıldız Erkekler Basketbol Ligi’nde heyecan tüm hızı ile devam ediyor

Kıbrıs Vakıflar Bankası Yıldız Erkekler Basketbol Ligi’nde heyecan tüm hızı ile devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yenilgisiz lider olarak yoluna devam ettiği ligde önceki akşam Girne Amerikan Üniversitesi ile Mağusa Gelişim Akademisi arasında oynanan ve 4.uzatmada biten maç nefesleri kesti. Bu zorlu maçta Mağusa Gelişim Akademisi’ni 97-93 yenen Girne Amerikan Üniversitesi üç hafta sonunda 5 puanla ikinci sırada yer alırken, MGA da 4 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Yıldız Erkekler Ligi’nde bu akşam saat 18.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Soyerspor ile Mağusa Gelişim Akademisi karşı karşıya gelecek.

Puan Durumu

Takımlar O G M A Y P

1.YDÜ 3 3 - 176 104 6

2.GAÜ 3 2 1 220 225 5

3.MGA 3 1 2 207 198 4

4.Akdeniz 2 - 2 66 125 2

5.Soyerspor 1 - 1 66 125 1





