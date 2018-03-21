YDÜ liderlik için kazandı (88-80)

Kıbrıs Vakıflar Bankası Büyükler erkekler ligi maçında YDÜ, Koopspor’u konuk etti ve karşılaşmadan 88-80 galip ayrılarak normal sezonu lider bitirdi. YDÜ’de Lashard Ahmet ve Halil Kutruza attıkları 25’er sayı ile takımlarının galibiyetinde önemli rol üstlendiler.

Yer: NEU RA 25 Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar, Tugay Yazgan, Salih Işık

YDÜ: Kaan, Lashard Ahmet(25), Halil(25), İhsan(4), Sercem, Berkem(8), Ahmet(5), Arda, Nenad Mısanoviç(18), Görkem, Burak(3), Alp

Koopspor: Kemal, Kambala(18), Mehmet, Tayfun(6), Kaan, Vedat(4), Andım(6), Tyrell Means(21), Derek Williams(12), Vedat Kaner, Boran, Kercem(13)

Karşılaşmaya her iki tarafta sayı bularak başladı ve ilk 5 dakika 10-7 YDÜ’nün üstünlüğü ile geçildi. İlk periyotun sonuna kadar YDÜ’de Halil, Lashard ve Mısınoviç takımlarının sayı yükünü çekerken, Koopspor’da ise Kambala, Williams ve Means rakip potada etkili olan isimler oldular ve ilk periyot 22-20 Koopspor’un üstünlüğü ile sona erdi. 2.periyottada karşılıklı basketler vardı 15.dakika 30-24 YDÜ’nün üstünlüğü ile geçildi. İlk yarının son bölümünde daha üstün olan Koopspor’du ve maçın ilk yarısını 37-36 Koopspor önde tamamladı. 2.devreye etkili başlayan YDÜ oldu ve Lashard ve Mısanoviç’in sayıları ile etkili olurken, Koopspor Kambala Williams ile cevap vermesine rağmen bu periyotu YDÜ 61-55 önde tamamladı. Final periyotunda ise tam bir heyecan kasırgası vardı ve YDÜ rakibine göre daha az hata ile oynarken özellikle Lashard Ahmet ve Halil’in etkili oyunu ile rakibini 88-80 mağlup etmeyi başardı.