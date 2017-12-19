YDÜ’lü yüzücüler Türkiye’de yarışacak

Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Takımı, Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 18-20 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenleyeceği Turkcell Türkiye Yıldızlar Bireysel Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’na katılacak.

Türkiye’nin en önemli şampiyonalarından biri olan müsabakalarda mücadele edecek Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Takımı kafilesi dün adadan ayrıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme kafilesinde Antrenör Mehmet Gürcenk, sporcular Emre Ersoy ve Cahit Bozatlı bulunuyor.