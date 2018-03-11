Yemek için koşullar oluşmadı

Kıbrıs konusunda Ankara ile Lefkoşa arasında tam bir anlayış ve hedef birlikteliği var.

Taraflar arasındaki tam uyum, Başbakan Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın Ankara ziyareti sırasında bir kez daha teyit edildi.

Kıbrıs meselesinde tek bir özne olduğu ve onun da Kıbrıs Türk halkının kendisi olduğunun altı çizildi.

Kıbrıs konusunda Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının sonuna kadar korunması konusunda ortak politikalar izlenmeye devam edileceği vurgulandı.

Hidro-karbon yatakları meselesinde Kıbrıs Türk halkının haklarına halel getirecek oldu bitti yaratılması girişimlerine izin verilmeyeceğine işaret edildi.

Bu arada Kıbrıs konusunda bu kararlılık sergilenirken, Kıbrıs Türk halkının refah seviyesinin yukarıya çekilmesi, Kuzey Kıbrıs ekonomisinin sürdürülebilir bir noktaya gelmesi ve güçlenmesi için de gereğinin yapılacağı ortaya konuldu.

Kısacası Kıbrıs konusunda kafalar çok net.

Gelinen aşamada Kıbrıs müzakerelerinde Cenevre’de gerçekleştirilen son Kıbrıs Konferansı sırasında yaşananların yarattığı çok büyük kırılmalar ve bunların neden olduğu derin fay hatları unutulmuş değil.

Ankara ve Lefkoşa arasında Kıbrıs konusunda hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağı konusunda bir anlayış birlikteliği oluşmuş durumda.

Bu çok önemli.

Kıbrıs meselesi ile ilgili diğer taraflar ve ilgili üçüncü çevreler bu pozisyonu bir kenara not etmeli.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades müzakerelerin yeniden nafile turlar şeklinde başlamasının peşinde koşuyor.

Amacı sonuç almak değil, sadece müzakerelerin devam ettiğini göstermek.

Fasit bir daire içerisinde dönüp duracak bir anlayışla müzakere edermiş gibi görünmek.

Bu arada kendi yoluna devam edebileceği bir zemin yaratmak.

Böylece müzakere süreci ile ilgili ortaya çıkan belirsizlikten kurtulmak, gerilen havayı yumuşatmak.

Bunun sonucunda da hem Güney Kıbrıs ekonomisine hem de kendi siyasi liderliğine zarar verme potansiyeli olan durumu kendi lehine değiştirmek.

Yoksa sosyal içerilikli yemeğin olmasında ve müzakerelerin yeniden başlamasında neden bu kadar ısrar etsin ki?

Adam Crans Montana’daki pozisyonunu bir milim dahi değiştirmiş değil.

Hatta pozisyonunu daha da sertleştirdi.

Crans Montana sonrasında iyi niyet göstergesi olarak not edilecek hiçbir şey yapmadı. Niyetinin bu meseleyi iki tarafın eşitliği temelinde, bölgedeki dengelerin korunarak çözülebileceği olduğuna dair bir işaret vermedi.

Anastasiades’in kısaca niyeti, Kıbrıs konusundaki müzakerelerle ilgili belirsizliğe bir an önce son vermek ve kendi siyasi liderliğini korumak.

Bu oyuna gelinmemeli.

Yemek i ç in aceleye hiç gerek yok.

Şeker suya düşmüş değil.

Rum Lider zihniyetinde bir değişim olduğunu somut bir şekilde göstermeden de yemeğin zaten bir anlamı yok.

Belki de mevcut şartlar bu şekilde bir süre devam ederse bu, anlamlı ve çözüm odaklı müzakereleri zorlayacak bir sonucu doğurur.

Taşların yerinden oynamasına neden olur.

Beklemekte fayda var.

Bu aşamada şartlar oluşmadan gerçekleşecek bir buluşmanın anlamı olmaz.

Ve böyle bir buluşma Kıbrıs konusunda gerçek anlamda çözüm odaklı müzakerelerin başlayabilmesinin de önünü tıkar.