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Yemekten sonra şişkinliğinize iyi gelecek 6 yöntem

Birkaç basit yöntemle bu durumdan kurtulabilirsiniz.

11/03/2018
HK

Yemekten sonra şişkinliğinize iyi gelecek 6 yöntem
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Yemek sonrası mideniz davul gibi olmuş oturmakta zorlanıyorsanız veya nefes almanızda sıkıntı hissediyorsanız birkaç basit yöntemle bu durumdan kurtulabilirsiniz.

Öncelikle çok fazla yemekten ve hızlı yemekten uzaklaşmalısınız. Sonrasında yediklerinizi iyice çiğnedikten sonra yutmalı ve lifli gıdaların yanında sıvı tüketmemeye dikkat etmelisiniz.

KAHVE

Kahvenin hazımsızlığa iyi geldiğini bilmeyen yoktur. Sıkça yaşadığınız şişkinlik ve hazımsızlık gibi problemler için ilk önce az ve yavaş yemenizi öneririz. Ama olan oldu diyorsanız yemeyi bitirdikten bir süre sonra bir bardak kahve size yardımcı olacaktır.

PAPATYA ÇAYI 

Papatya çayının birçok yararı vardır. Mide kaslarınızı rahatlattığı gibi uykusuzluğa ve strese de iyi gelir. Yemek sonrası demlenmiş bir bardak papatya çayı sizi şiş bir karınla oturmaktan kurtaracaktır.

REZENE ÇAYI 

Mide şişliğine yol açan hazımsızlığa iyi gelen bir başka çay da rezenedir. Yediklerinizi hızlıca öğütmenize yardımcı olması için bir bardak sıcak suyun içine bir miktar rezeneyi demlenmeye bırakın ve afiyetle tüketin.

ZENCEFİL ÇAYI

Çok eski zamanlardan beri mide şişkinliği yaşayan her insanın yardımına koşmuş olan zencefil çayını tüketirken dikkatli olmakta fayda var. Fazla miktarda kullanılması durumunda hazımsızlığı azaltmaz aksine arttırabilir.

YOĞURT

Yemeklerden sonra yediğiniz yoğurt, içerdiği aktif kültür bakteriler sayesinde mide enzimlerinizi hareketlendirir ve daha çabuk sindirmenize yardımcı olur. Eğer bir yoğurt severseniz her yemekten sonra az miktarda yemenizi tavsiye ederiz.

BAHARAT

Aşırı tüketilmedikleri takdirde sindirimi kolaylaştıran baharatlar midenizin asit düzeyinde hareketlenme yaratır ve tükettiğiniz besinleri daha kolay sindirmenize yardımcı olur.(Hürriyet)





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TAGS: yemek, şişkinlik, haber, sağlık
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