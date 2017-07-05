Yemen’de kolera salgını Bin 600 can aldı

Yemen’deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 600’e yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, 27 Nisan’dan bu yana Yemen’de 270 binin üzerinde şüpheli kolera vakası görüldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bin 600’e ulaştı.

Öte yandan Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü salgından etkilenen binlerce kişinin tedavi edildiğini aktardı.

Açıklamada, “Örgüt, Yemen’in farklı bölgelerinde kolera salgınından etkilenen 60 binden fazla kişiyi tedavi etti.” ifadeleri kullanıldı.

Yemen’de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.