Yemlik Arpa Zamlandı!

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) dünya piyasalarındaki yemlik arpa fiyatında yaşanan yükseliş nedeniyle arpa fiyatını artırdı.

TÜK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Eylül tarihinde toplanan TÜK Yönetim Kurulu, peşin 72 kuruş olan yemlik arpa fiyatını peşin 77 kuruşa çıkardı.

Yüzde 8’lik zam oranına üretici sektörler tepki gösterdi. İlgili çevrelere göre bu zam süt ve süt ürünlerine yansıyacak

Yenidüzen Gazetesi’nden Didem Menteş’e konuşan Süt Ürünleri İmalattçıları Birliği Başkanı Avunduk, yapılan zammın süte yansıyacağını, bunun da süt ürünlerinin zamlanacağı anlamına geldiğini vurguladı.

Avunduk, zam nedeniyle süt ihracatında da sıkıntı yaşanabileceğini ve iç piyasada tüketicinin de süt ve süt ürünlerindeki alım gücünün düşeceğini kaydetti