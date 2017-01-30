Yeni anne olanlar dikkat! Mutlaka tüketmelisiniz

Yeni anneler ve bebeklerine sağlıklı bir beslenme programı şart. İşte yeni anneler için en iyi 5 besin

Yumurta



İyi bir protein kaynağı olan yumurta, ideal amino asit dengesini sağlar. Yumurta sarısında bulunan D vitamini, sizin ve bebeğinizin kemik gelişiminde önemli bir rol oynar. İçeriğindeki kolinle bebeğin hafıza oluşumunda hayati bir öneme sahiptir. Bu yüzden günde 1-2 yumurta tüketin.

Yulaf



En süt yapıcı besinlerden birisi olan yulaf aynı zamanda kolay sindirilebilir. Sıkça görülen doğum sonrası kabızlığa da iyi gelir. Demir içeriği anemiyi önler.



Taze pişmiş yulafı bir kaşık bal, safran ya da taze meyvelerle tüketebilirsiniz.

Somon



Bebeğim sinir sistemi gelişimine yardımcı olan DHA içeren somon yeni doğum yapmış kadınlar için iyi bir besleyicidir. Protein ve B12 kaynağıdır. Bunlarla birlikte hamilelik sonrası depresyonu önler.



Haftada 2 kez taze somon yemeye özen gösterin.

Esmer pirinç



Esmer pirinç gibi tam tahıllı besinler yeni annelerin beslenme programında olmalı. Enerji seviyenizi yüklseltir, kan şekeri seviyenizi sabitler. Lif gibi besleyici ögeleri normal pirinçten daha fazla barındırır. Süt miktarını ve kalitesini de artırır.



Esmer pirinci pişirmeden önce birkaç saat suda bekletin. Bu şekilde daha kolay sindirilebilir ve besleyici olacak.

Çemenotu



Süt üretimini destekler. Demir, lif, kalsiyumla birlikte birçok vitamin ve mineral bakımından zengindir. içeriğindeki kolin ve saponin bebeğin gelişimine katkı sağlar. Yeni doğum yapmış kadınlarda sıkça görülen kabızlık ve gaz gibi sorunlara iyi gelir.



Bir kaşık çemenotu tohumunu bir bardak suda bir gece bekletin. Sabah bu karışımı kaynatıp süzdükten sonra için.