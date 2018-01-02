Yeni bir KKTC müjdesi verebilir misiniz?

Yeni yıla 2017’nin başımıza sardığı türlü çeşitli belalarla girdik. Önümüzdeki dönemlerde her biri sorunlarımıza yeni sorunlar katacak.. Bu nedenle 2018’den “iylik sağlık” bekleyemiyorum. Hele önümüzdeki pazar gerçekleşecek seçimlerin bu ülkeye bir fayda sağlayacağına hiç inanmıyorum. (Bunun nedenini de az sonraki yazımda anlatacağım)

ŞİMDİ çok kısaca değinmek istediğim Türkiye ile Yunanistan’ı karşı karşıya getirecek kadar tehlikeli tırmanışa geçen Rum’un hidrokarbon yatakları ve sondaj olayıdır..

Nitekim şimdilerde Rum tarafı Kıbrıs’a yakın sulara petrol platformunu taşırken, Türkiye de ayni bölgeye sismik araştırma gemisini gönderiyor! KKTC yönetimi ise ayni paralelde Güney’in Mısır, İsrail, Lübnan ile yaptığı anlaşmalarını tanımadığını açıklıyor, gazdan payını istiyor!

TABİ tüm bu gelişme ve tartışmaların “sinirleri germekten” başka işe yaramadığı bilinen gerçek. Fakat o sinirler gerilirken bir teli kopsa, bölgede yaratacağı kapışmanın sonucu her halde çok kötü olacak! Hele TC ile Yunanistan’ı karşı karşıya getirirse!

ÖTE yandan bu son gelişmelere bir başka açıdan da bakmak gerekir. Şöyle ki: Yıllardır süren bitmez tükenmez çözüm çabalarına, sonunda İsviçre’lere kadar taşınmalara karşın, Rum tarafının uzlaşmazlığı sonucunda bir kez daha çözümsüzlüğe tutsak bırakıldık.. Artık Kıbrıs Türk halkının da sahibi olacağı bir “çözüm formülüne “nihai kararıyla mührünü vurması” zamanı gelmiştir. Eğer yeniden müzakereler başlayacaksa, “KKTC’nin kırmızı çizgileri” öncelikli ve koşul olarak masaya konmalıdır. Eğer Rum, “ben bu koşullarda masaya oturmam” derse, “cehenneme zümmeraya kadar yolu vardır!

AMMA!.. Siyasi yönden öyle bir resti çekecek kadar güçlü müyüz? TC’nin garantisiyle elbette ama “çözümsüzlüğe” dayanacağımız sosyoekonomik potansiyele ulaşabildik mi? Dünyaya açılacak bir siyasi olay yaratabildik mi? En az bir iki devlet tarafından tanınacak, elçilerini Lefkoşa payitahtına atamalarını sağlayacak statü kazanabildik mi?

TANINMAMIŞLIK sorunu, yanına AB’nin ambargolarını da alarak devam ediyor.. Rum tarafıysa bizi müzakere masasında alay edercesine oyalarken, kendisi Doğu Akdeniz’de hidrokarbon yataklarına kadar ulaşıyor!

DOLAYISIYLA soralım: Bizi adam yerine koymayan, muhatap almayan, bölgedeki gaza tek başına sahiplik koyan Güney’e restimizi çekeriz de ya dikkate almazsa ne yapacağız? İşte bu adadaki sorunumuz artık bu olmalıdır! Rum’a kendimizi adamdan saydıracak, “hop” dedik mi yüreğini oynatacak bir siyasi pozisyon kazanmalıyız.. Nitekim diyoruz ki siz siyasi partilerimiz seçime gidiyorsunuz ya! Kıbrıs sorununu bir de bu açıdan düşünün. Ve sosyoekonomik kalkınma ile ulusal davayı bütünsellik içinde planlayıp programlarken yeni bir KKTC stratejisinin yol haritasını da çizin.. Belki halka vaatlerde bulunurken bu konularda da görüşlerinizi beyan edersiniz…

ÖNCE SEÇMENİ DEĞİŞTİRİN SONRA DÜZENLERDEN SÖZ EDİN!

Yıllar önce dönemin kolordu komutanı beni gazeteci kimliğimle “tanışmak konuşmak” için davet etmişti. Ziyaretine gidip kendimi tanıtırken, “ayni zamanda öğretmenim” de demiştim!

Yüzüme bakıp müstehzi bir ifadeyle, “ama öğrencilerinizi iyi yetiştirmemişsiniz” demişti!

Sonraları çok düşündüm. “Gerçekten biz öğrencilerimizi iyi yetiştiremedik mi? Yoksa bu nedenle mi memlekette sürüp giden bozuk düzenlerden eğitim sistemi suçlanmaktadır? Pekala ama “etkin ve yetkin” yurttaşları nasıl yetiştirecektik ki? Kimse bize “öğretmek” zorunda olduğumuz için sınırları belirlenmiş “ders müfredatları” ötesinde bir yol yöntem gösterip bunu söylememişti!

Oysa çok iyi biliyorduk: “Öğrenimden” daha önemli olması gereken “eğitimdir!” Fakat öğrencileri “öğrenmeleri” için ders notlarıyla korkutup baskı altında tutarken, eğitimi hep ıskalayıverdik!

Küçücük, genç beyinleri matematik, tarih, coğrafya gibi derslerle doldurduk ama onlara “temizlik tertibi” öğretemedik. “Vatan sevgisi, millet aşkı” demedik! Rum’un Türk halkına neleri reva gördüğünü söylemedik! Neden? “Aman barışa halel gelmesin” kaygılarından dolayı!.. Buna karşılık kafalarını “başarı” adı altında korkunç bir heyula haline getirdiğimiz “derslerle” doldurduk! Böyle yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin sonrası hayatları da (not karşılığı değil elbet) fakat, “para, makam, kıyaklar, yalan dolan yutturmaca karşılığında” şekillenmez miydi? Öyle oldu! İşte şimdilerde partilerimizi izlerken, yıllardır iyi yetiştiremediğimiz öğrencilerimizi bir de bu yönü ile düşünüyorum. Ve diyorum ki “yıllardır seçmeniniz olan oy sahiplerini siz de iyi yetiştiremediniz! Onları popülizme ittiniz! Hamahumaya alıştırdınız! Vaatlerde bulundunuz yerine getirmediniz! Güven ve istikrar oluşturamadınız! İnanırlığınızı kaybettiniz! Şimdilerde de “öyle geldi böyle gider” sürecinde ve ayni minval, yine bu seçmeden oy istiyorsunuz! Hem de “bozuk düzenleri değiştireceğiz” vaadinde! Siz önce olmayacak vaatlerinizden vazgeçin! Silin popülizmi siyaset literatüründen.. Ondan sonra söz edin yeni ve hakçasına düzenlerden!

KISACA TAKILDIĞIM. (YENİ SEÇİM SİSTEMİ NEDİR?)

Halil hocaya sordum. Yahu hoca dedim, Ben bu seçim sistemini anlamadım anlatsana:

Bak dedi bana sen havuz hesaplarını bilirsin değil mi? Evet dedim. İşte onlar gibidir! Mesela bir havuz tek çeşmeyle 10 saatte dolar.. Ayni havuz 8 saatte de boşanır. Soru şu: Her iki çeşme açık olsa havuz kaç saatte boşanacak? Cevap:

10 saatte dolarsa 1/10 saat.. 8 saatte boşanırsa 1/8 saat eder.. 1/8 – 1/10 eşittir 5/40 – 4/40 = 40 saatte boşanacak… İşte seçim sistemi de böyle havuz hesabı gibi bir şeydir! Hadi Allah kolaylık versin!