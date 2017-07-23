Yeni cezaevi inşaatı için Kıbrıslı müteahhitler taşeronluk yapacak

İHALE ANKARA’DA:

Bir dönem Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nin eylemlerine neden olan ihalelerin Ankara’da açılması sorunu yeniden ket vurdu. Yeni Merkezi Cezaevi için ihaleye Ankara’da çıkıldı. İhaleyi Türkiye’deki bir firma kazandı

NEDENİ RAHATSIZLIK:

Güzelyurt Hastane ihalesinde yaşanan süreç ve ardı ardına bazı devlet arazilerinin peşkeş çekilmesi, Türkiye’nin ihaleleri Ankara’da açması üzerinde etken oldu. Ankaralı yetkililer Güzelyurt Hastanesi’ndekine benzer bir sürecin yaşanmaması için ihaleyi Ankara’da açmayı tercih etti

MÜTEAHHİTLER RİCA ETTİ:

Kıbrıslı Türk müteahhitler, proje çalışmasında işbirliği için Türkiyeli müteahhit firmadan ricada bulundu. Türkiyeli firma talebe olumlu yaklaştı. İhalenin dışında kalan Kıbrıslı Türk müteahhitler, projede taşeronluk yapacak

GÖRÜŞMEYE DEVAM:

İhaleyi alan Türkiyeli firmanın yetkilileri, Kıbrıslı Türk müteahhitlerle görüşüyor. Türkiyeli firma, anlaşma sağladığı Kıbrıslı Türk müteahhit firma ile işbirliği yapacak. İnşaat için şantiye önümüzdeki hafta kurulacak. Çalışmalar fiili olarak başlayacak