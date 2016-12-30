Yeni çipli kimlik kartı başvuruları 2 Ocak'ta başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında bugüne kadar 11 ilde başvuruları alınan yaklaşık 150 bin kişiye yeni kimlik kartları teslim edildi. 2 Ocak'tan itibaren tüm Türkiye’de kimlik kartları için başvuru yapılabilecek. Peki nasıl başvuracaksınız? İşte cevabı...

Çipli kimlik kartlarına geçiş işlemleri yürütülen 11 ilde bugüne kadar yaklaşık 150 bin kişiye yeni kimlikleri teslim edildi.

Kırıkkale'yle başlayan projeye daha sonra Adıyaman, Aksaray, Burdur, Uşak ve Yalova eklendi. Bu illerde yeni kimlik kartı almak için başvuru imkanı sağlanmasıyla proje kapsamındaki il sayısı 11'e ulaştı.

İl bazındaki çalışmaların yanı sıra kasım ayından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa başvuru masaları kuruldu. Buralarda görevli personelin yeni kimlik kartı için başvurularının alınmasına da devam ediliyor.

2 Ocak'tan itibaren tüm Türkiye’de kimlik kartları için başvuru yapılabilecek.

Kimlik kartlarını nasıl alacaksınız? İşte yapmanız gerekenler...



NASIL BAŞVURACAKSINIZ?

Kimlik kartı almak için 15 yaşından büyüklerin yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere şahsen başvuru yapması gerekiyor. Bunun için en yakın müdürlüğe müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir müdürlüğe de başvurulabilecek.

Başvuru için ilçe nüfus müdürlüğüne doğrudan ya da zaman kaybına sebep vermemek için randevu alarak gidilebilecek.

Kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin olması yeterli olacak.

Başvuru sonucunda kişiye başvuru belgesinin bir nüshası verilecek.15 yaşını tamamlamayan çocuklar için veli veya vasileri başvuruda bulunabilecek. Talep edilmediği sürece 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğrafa yer verilmeyecek.

İlçe nüfus müdürlüğüne şahsen giderek başvuruda bulunma imkanı bulunmayanların başvuruları kendi adreslerinde alınacak.

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 30 lira ödenecek.



KİMLİK KARTLARI POSTAYLA ULAŞACAK

Başvuru esnasında kimlik bilgileri kontrol edilecek, gereken alanlarda güncellemeler gerçekleştirilecek, fotoğraf taranacak, biyometrik verileri alınacak (her iki el için parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi).

Başvuru sonunda kişilere PIN zarfında bulunan 6 haneli şifre verilecek. Bu şifre, banka kartlarında olduğu gibi bazı işlemlerde kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak. PIN kodu, kimlik kartı teslim edilinceye kadar aktive olmayacak. PIN kodu ilçe nüfus müdürlüklerinde bulunan kioskları kullanarak değiştirebilecek.



KAYIP KİMLİK KARTLARI İÇİN NE YAPILIR?

Kimlik kartınızı kaybettiğinizde en kısa sürede İlçe Nüfus Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunarak yeni kimlik kartı müracaatında bulunmanız gereklidir.

Böyle bir durumda zaman kaybetmeden Alo 199 numaralı çağrı merkezimizi arayarak kimlik kartınızın kaybolduğunu bildirerek pasif duruma getirilmesini sağlamanız işlem güvenliği açısından son derece önemlidir.



