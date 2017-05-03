Yeni Cyprus Airways ilk üç varış noktasını duyurdu

Cyprus Airways, Haziran 2017 'de başlayacak olan lansmanının ilk etabına uçuş programına dahil edilecek ilk üç varış yerini açıkladı.

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Larnaka'da bulunan havayolu, önümüzdeki birkaç hafta içinde ilan edilecek iki destinasyon ile Heraklion, Rodos ve Tel Aviv'e tarifeli seferler düzenleyecek.

2017 yılında Kıbrıs Havayolları Airbus A319 uçağını 144 Ekonomi koltuğu ile işletecek. Sonbaharda, havayolu Mart 2018'de uygulanacak ve aynı türde ikinci bir uçak gelmesiyle birlikte gözden geçirilmiş ve uzatılmış uçuş programını ilan edecek. Havayolu şu anda 2018 yılının sonuna kadar uçak sayısını artırmayı hedefliyor.

Cyprus Airways biletleri, şirketin web sitesi www.cyprusairways.com ve çağrı merkezi aracılığıyla Mayıs ortasında satışa sunulacak.