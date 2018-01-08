Yeni dönemde Meclis'in kadın vekilleri
Kesin olmayan sonuçlara göre yeni dönemde Meclis'in kadın vekilleri belli oldu
08/01/2018
Kesin olmayan 7 Ocak Erken Genel Seçimlerin sonuçlarına göre, Meclis'e giren kadın milletvekilleri belli doldu.
9 kadın milletvekili Meclis'te olacak. Buna göre CTP 3, UBP 3 ve HP de 3 kadın milletvekili adayı çıkardı
LEFKOŞA
Cumhuriyetçi Türk Partisi
Sıla Usar İncirli
Doğuş Derya
Halkın Partisi
Gülşah Manavoğlu
MAĞUSA
Ulusak Birlik Partisi
Resmiye Canaltay
Halkın Partisi
Ayşegül Baybars
GİRNE
Cumhuriyetçi Türk Partisi
Fazilet Özdenefe
Ulusak Birlik Partisi
İzlem Gürçağ
Halkın Partisi
Jale Refik Rogers
İSKELE
Ulusak Birlik Partisi
Yasemin Öztürk