Yeni kazalara davetiye çıkarıyorlar

Girne-Değirmenlik dağ yolunda 3 kişinin yaşamını kaybettiği feci trafik kazasının üzerinden 5 ay geçti. Kazalardan ders çıkarmayan sürücüler tehlikelerle dolu bu yolda “geçilmez” yerlerde araç geçmeye devam ediyor

Havadis/Devrim DEMİR

Girne-Değirmenlik dağ yolunda meydana gelen TIR ile okul minibüsünün çarpıştığı ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği feci trafik kazasının üstünden 5 ay geçti.

En işlek anayollardan biri olan Girne-Değirmenlik dağ yolunu kullanan bazı sürücüler ise yaşanan felaketi çok çabuk unuttu.

Bazı sürücüler birçok kazanın nedeni olan araç geçilmeyen yerde, süratli ve dikkatsiz bir şekilde araç geçmeye çalışırken Havadis’in objektifine yakalandı.

Bombeli yerler düzeltildi

Yaşanan feci kazanın ardından uzun süre kamuoyunun gündemini meşgul eden yolda ise “yol emniyetinin” sağlanması için ciddi bir tedbir alınmadı. Yalnız ağır vasıtaların tonlarca yükle yolu kullanmaları nedeniyle oluşan dalgalanmalar, özel bir silindirle ezilerek yer yer yok edildi.