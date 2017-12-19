Yeni Lider Binatlı

Ilk devresi golsüz eşitlikle sona eren maçta Binatlı ikinci devrede Peter ile bullduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup ederken, konuk ekibin tek golünü Ertaç attı. Binatlı aldığı galibiyetle 25 puanlı Kaymaklı ile puanlarını eşitleyerek averajla ligin yeni lideri oldu

K-Pet Süper Ligi’nin 13. haftasının kapanış maçında Binatlı konuk ettiği Türk Ocağı’nı 2-1 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.

63. dakikada sağ taraftan gelişen atakta Murat Gertik’in pasında Erencan’ın kale önüne kestiği topu iyi takip eden Ebimobowwei topu filelere yollamakta zorlanmadı ve Binatlı’yı T.Ocağı karşısında 1-0 öne geçirdi.

76. dakikada T.Ocağı atağı sol taraftan gelişti. Peter’in son çizgiye kadar inerek geriye çıkardığı topu defans uzaklaştıramadı. Topu alan Ertaç sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere gönderince skor da 1-1 oldu.

90. dakikada Binatlı öne geçti. Çağdaş’ın Erencan ile paslaşarak kullandığı kornerde T.Ocağı ceza alanına gönderdiği topu iyi takip eden ilk golün sahibi Ebimobowwei kafa ile topu ağlara yollayınca Binatlı 2-1 öne geçmiş oldu.

Binatlı bu galibiyetle puanını 25 yaptı.

T.Ocağı da 16 puanda kaldı.