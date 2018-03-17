Yeni Medya ve 'Dergilik…'

Sanırım 2006 yılıydı.

ABD’de, Teksas eyaletinin başkenti Austin’de, Teksas Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde bir panele katılmıştık.

Konu, internet idi.

Panelde konuşan ABD’li gazeteciler internetin kağıda basılı geleneksel gazeteleri nasıl öldürdüğünü anlatıp duruyorlardı.

Amerika’da birçok gazete bu yüzden ya kapanmış ya da büyük miktarda personel azaltması yapmıştı.

Nitekim Austin’den sonra gideceğimiz İndianapolis’te kapısına kilit vurmaya hazırlanan bir gazeteyi ziyaret edecek ve gerçekleri gözlerimizle görme fırsatı bulacaktık.

Tabi bu tanık olduklarım beni çok etkilememişti.

Çünkü o dönemde Kıbrıs’ın Kuzey’i internetten bi haberdi.

Cesaretli girişimcilerin bazı çabaları vardı ama onlara da internet demek henüz mümkün değildi.

Telefon alt yapısı o kadar kötüydü ki “bu internet bize hiç gelmez” diyorduk.

Dolayısı ile kağıda basılı gazetelerimiz için bir tehlike yoktu ve güven altındaydık.

***

Aradan uzun yıllar geçti.

İnternet, Facebook ve benzerleri ile sosyal medyaya dönüştü.

Telefon altyapımız hala kötüdür ama gsm operatörleri sayesinde cep telefonları ve tablet bilgisayarlar interneti hızlandırdılar.

Ve internet veya sosyal medya haberciliğine biz da kaymış olduk.

Kağıda basılı gazetelerin tirajlarında bir miktar azalma oldu.

Özellikle yeni nesil cep telefonundan veya tablet bilgisayarlardan haber okumayı tercih ediyor.

Buna rağmen internet haberciliği veya internette yapılan herhangi başka bir ticari iş bizde para kazandırmıyor.

Reklamcılığın kalbi hala basılı gazetelerdir.

Bu gerçek ortada iken “internette yer almayan kaybeder” şeklinde ağır bir baskıya maruz kalmamız yüzünden Havadis olarak bütün dijital yatırımlarımızı nerdeyse tamamladık.

www.havadiskibris.com ülkenin önde gelen haber sitelerinden birisidir. Web TV yayıncılığında geleneksel televizyonların bile ulaşamadığı izleme oranlarını yakaladık.

Ama yeterli olmuyor.

Çünkü bu alan başdöndürücü bir süratle gelişiyor, yeni fırsatlar ortaya çıkıyor.

***

İşte bu fırsatlardan birini de Turkcell sundu bize.

“Dergilik” adı altında 500’ü aşkın gazete ve derginin yer aldığı bir uygulama başlattı.

Türkiye’den gelen Turkcell yetklileriyle birlikte Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden dün bu uygulamanın sunumunu yaptı.

Doğrusu çok etkilendim.

İşin ticari boyutu da özenle kurgulanmış bu uygulamanın hem gazete yayıncılarını hem de okuyucuları mutlu edeceğini düşünüyorum.

Bir aylık bedava uygulama başladı.

Havadis’i ve Poli dergiyi orada bulabilirsiniz.

Tavsiye ederim.

www.kktcell.com/servisler/dergilik