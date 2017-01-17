Yeni nesil MacBook Pro modelleri geliyor!



Teknoloji devi Apple'ın, MacBook Pro'da İntel işlemcileri kullanacağını duyurması teknolojiseverleri heyecanlandırdı.



Apple, yeni MacBook Pro modellerinde önemli bir işlemci revizyonu yapacak. Kısa bir süre önce 2016 MacBook modellerini satışa sunan Apple'ın yeni modellerde ise son nesil Intel işlemcilere yer vereceği ortaya çıktı.

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Intel Kaby Lake güncellemesi

Apple'ın yeni nesil MacBook Pro modellerinde, Intel'in kısa bir süre önce duyurusunu yaptığı 7. nesil Kaby Lake işlemcilerine yer vereceği ortaya çıktı. Enerji verimliliği ve performans konusunda son derece iddialı olan bu işlemci ailesi ile MacBook Pro deneyimi bir seviye daha yukarıya taşınacak.

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MacBook Pro modellerinde gelecek olan bir diğer önemli yenilik ise bellek tarafında karşımıza çıkacak zira yeni nesil MacBook Pro modellerinde Intel Kaby Lake işlemcine ek olarak 32 GB RAM takviyesi yapılacak. 15 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı modelin hazırlanacağı yeni MacBook Pro versiyonlarında 15 inç boyutlu modelde 32 GB RAM kullanılacak.



