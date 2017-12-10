Yeni Sahibi Belli Oldu

Amerikan Wall Street Journal gazetesi bugüne kadar satılan en pahalı tablo olan Leonardo da Vinci'nin "Salvator Mundi” adlı eserinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından satın alındığını iddia etti. Gazetenin ABD'li istihbarat birimlerine dayandırdığı haberinde, Prens bin Selman'ın tabloyu bir komisyoncu aracılığıyla satın aldığı belirtildi.



Yaklaşık 500 yıllık yağlı boya resim kasım ayının ortasında ABD'nin New York kentindeki Christie's müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırma ile rekor fiyata, 450 milyon 300 bin dolara satılmıştı. Tabloda sağ elini havaya kaldıran, sol elinde ise kristal bir küre tutan İsa Peygamber resmediliyor.



Dünyanın en pahalı tablosu olan "Salvator Mundi”nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yeni açılan Louvre Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi ile işbirliği yapan müze, 11 Kasım'da açılmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

DA VINCI'NİN SON TABLOSU



Ünlü ressam da Vinci'nin yaptığı son resim olan "Salvator Mundi,” diğer müzelerde sergilenen eserlerinin aksine özel koleksiyonda bulunuyordu. 1500 yılında yapıldığı tahmin edilen da Vinci'nin bu tablosu, Rönesans dönemi ressamın günümüze kadar var olmayı başarmış 20 kadar tablosundan bir tanesi.



İlk olarak İngiltere Kralı I. Charles'ın koleksiyonunda kayıt altına alınan "Salvator Mundi" tablosu, 1763'te açık artırma ile satılmış, ancak tabloya dair herhangi bir kayıt olmaması sebebiyle 1900 yılına kadar nerede olduğu bilinmiyordu. Bu tarihte ortaya çıktığında ise İsa Peygamber'in yüzü ve saçının bir başkası tarafından boyandığı görülmüştü.



1958'de Sotheby's müzayede evi tarafından sadece 45 pounda satılan tablo, 2005'te üstüne boyama yapılmış bir şekilde tekrar açık artırma ile satılmıştı.



Tablonun sadece Avrupalı bir koleksiyoner olarak tanımlanan alıcısı bu tarihte restorasyon süreçlerine başlamış ve altı yıllık araştırma sonucunda "Salvator Mundi" tablosu da Vinci'nin 500 yıldan daha eski bir eseri olarak tasdiklenmişti.