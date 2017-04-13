Yeni süpersonik yolcu uçağı geliyor

New York’tan Avrupa’ya 3.5 saatte gidiş gelişi sağlayacak süpersonik jet, 10 yıl içinde hayata geçiyor.

Boom Airlines'ın fütüristik uçağı XB – 1'i yapan ekip, bu hayali gerçeğe dönüştürmek için projenin üzerinde harıl harıl çalışıyor.

Londra'dan New York'a 3.5 saatte ulaşmayı hedefleyen bu süpersonik jet hayata geçtiğinde dünya daha da küçülecek.

Güvenilirliği az, maliyeti yüksek ve yolcu kapasitesi sınırlı olduğu için üretimden kaldırılan Concorde'ların yerine sağlam ve güvenilir olarak gelecek bu yeni nesil süpersonik uçak özellikleriyle de göz kamaştıracak.

Şu ana kadar ABD'den 33 milyon dolar, Avrupa'dan da 30.5 milyon euro ve 26 milyon pound fon alan proje, tamamlandığında dünyanın en hızlı sivil yolcu uçağı olacak.

Koltuk fiyatlarının günümüzdeki uçak koltuk fiyatlarıyla aynı rakamlarda olması planlanan bu projenin bittiğinde 200 milyon dolar, 185 milyon euro ve 160 milyon pound'a mal olması bekleniyor.

Şirketin Üst Düzey Yöneticisi Blake Scholl ‘'Bu rakamlarla ilk test uçağımızı üretip hız testleri yapmaya başlarız. Teknoloji ve bunu yapacak fona sahibiz. Ciddi ilerleme de sağladık. Yakında ilk test uçağımızın örtüsünü kaldırmayı ve size tanıtmayı düşünüyoruz'' dedi.

60 bin fite çıkarak diğer yolcu uçaklarının üzerinde uçması planlanan XB – 1'e binen yolcular da bu hıza rağmen dışarıdaki hiçbir sesi duymayacaklar.

Virgin Havayolları'nın patronu Richard Branson, şimdiden 10 Boom Airlines uçağı alacağını açıkladı.