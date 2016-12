Yeni SUV Peugeot 2008 Dereboyu'nda görücüye çıktı

Peugeot markasının yeni SUV modeli 2008 FAB LTD’in düzenlediği sürüş şenliğinde görücüye çıktı. Lefkoşa'da Avenue önünde sergilenen yeni 2008 müşterilerin beğenisine sunuldu. 2008'i yakından görmek isteyen müşteriler hem yeni araç hakkında bilgi sahibi oldu hem de yeni 2008'i kullanma fırsatı yakaladı.

İŞTE YENİ SUV PEUGEOT 2008’İN ÖZELLİKLERİPeugeot 2008, 2013 yılında kompakt SUV pazarına oldukça güçlü bir şekilde giriş yapan seçkin ve dinamik karakteri tüketiciler tarafından da takdir edilen Peugeot 2008, önemli bir başarı göstergesi oldu. Bu sayede satış rakamları her geçen gün artmaya devam etti ve dünya çapında 500.000’in üzerinde üretime ulaşıldı. Bu başarının en önemli göstergesi Avrupa’da kendi sınıfında en çok satanlar arasında yer alması oldu. Peugeot 2008 bu başarılı performansı daha ileriye taşımak için SUV tasarımını güçlendirerek daha iddialı ve daha çekici bir görünüme sahip oluyor. Çamurluk korumaları, dik konumlandırılmış yeni ızgarası ve kapı çıtaları, sağlamlığını vurguluyor. Yeni Ultimate Kırmızı gövde rengi ise yeni 2008’in gücünü ve enerjisini simgeliyor. 2008, yeni ‘GT Line’ donanım seviyesi ile segmentinin standartlarına yeni bir bakış açısı getiriyor. Bu yeni donanım seviyesi, yeni özellikleri ile 2008’e sportif ve zarif bir görüntü kazandırıyor. Peugeot 2008 dikkat çekici, kendine özgü ve bağımlılık yaratan bir kontrol hissi sunuyor. Peugeot’ya özgü “Peugeot i-Cocpit”, 2008’in sezgisel, keskin, esnek ve güvenli sürüş karakterini vurguluyor. Grip Control adaptif çekiş kontrol sistemi, 2008’in her zemin üzerinde sürüş yeteneğini ve sürüş güvenliğini arttırıyor. Bu donanım Mud&Snow (Çamur ve Kar) özellikli lastiklerle birlikte sunuluyor, bu sayede kış lastiği gereksinimini ortadan kaldırıyor.

Yeni Peugeot 2008’de; Mirror Link sistemi üzerine geliştirilen Mirror Screen ve Apple Carplay, geri görüş kamerası, Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi ve Otomatik Park Sistemi gibi sınıfında nadir bulunan ekipmanlar da sunuluyor.

Peugeot’nun ödüllü motoru 1.2L PureTech, 110hp versiyonu ile yeni 2008’de EAT6 tam otomatik şanzımanla birleşerek sıra dışı bir sürüş keyfi vaad ediyor.





Peugeot 2008, kompakt SUV

Kompakt SUV sınıfındaki Peugeot 2008, göze çarpan ve iddialı dış görünüşe sahip:



Çamurluk çıkıntıları, yeni ızgara ve kapı çıtaları, hem gövde panellerini hem de yolcuları korumak üzere tasarlandı. Dalgalı şekle sahip tavan, tavan barları ve arka spoyler, 2008’in tasarımın karakteristik özelliklerini oluşturuyor. Bünyesinde barındırdığı teknolojiyi siyah krom farları ve 3 boyutlu aslan pençesi tasarımlı stop lambalarıyla dış tasarımına yansıtırken, iç mekanda kullanılan aydınlatma ve detaylar kaliteye verilen önemi vurguluyor. ? - ? oranlarında katlanabilen modüler arka koltuklar bagaj hacminin küçük bir hareketle 410 litreden 1400 litreye çıkmasını sağlıyor. Tamamen farklı bir sürüş deneyimi vaat eden Peugeot i-Cockpit®, sürücüye sezgisel, esnek ve güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Peugeot’ya özgü Grip Control çekiş sistemi, Mud&Snow (Kar ve Çamur) sertifikalı Goodyear Vector modeli lastiklerle birlikte sunuluyorve güvenilir bir şekilde 2008’e her zemin ve her mevsim şartında hareket kabiliyeti sağlıyor. Mirror Screen, sürücünün MirrorLinkTM veya Apple Carplay® sistemleri üzerinden uyumlu akıllı telefonunu otomobilin multimedya sistemine bağlamasına olanak tanıyor. Teknolojik güvenlik donanımlarıyla da şehir hayatını kolaylaştıran 2008’de sunulan Aktif Şehiriçi Güvenlik sistemi teknolojisi, duruma göre fren yaparak kazaların ciddiyetini azaltabiliyor ve hatta kazayı tamamen önleyebiliyor. Park Asistanı teknolojisi park etme kavramını otomatikleştirirken geri görüş kamerası manevraları kolaylaştırıyor.

Sıradışı çekiciliğe sahip bir SUV

Maceraya atılma hissi uyandıran güçlü bir karaktere sahip olan yeni Peugeot 2008’in ön bölümünde yeni dik konumlandırılmış ızgarası, Aslan logosuna ev sahipliği yapıyor. Keskin bir hatla tasarlanan yeni ızgaranın çerçevesi yatay bir kıvrıma sahip ve bu sayede de dinamik ve çekici bir görüntü sunuyor. Bu tasarım yaklaşımı, ızgaradan kaputa ve tavana kadar uzanıyor ve dalga formunu tamamlıyor. Tavan barlarıyla zirvesine ulaşan dalga formu 2008’e kendine özgü bir tasarım dili kazandırıyor. Parlak krom kaplamaya sahip tavan barlarıhem gövdeye tam uyumlu hem de arka kanadı vurgulama görevine sahip.

Bagaj kapağı ve arka tampon, alçak yükleme eşiği (sadece 60 cm) elde edilmesi için özel olarak tasarlanırken tamponlardaki siyah koruma kemeri 2008’in etrafını tamamen sarıyor. Tamponlardaki koruma yaklaşımı kapı çıtaları ve çamurluk eklentileriyle destekleniyor. Cam çerçevesi kaplamaları, tavan barları, arka kapı şekli ve spoyler gibi görselliği tamamlayan aksesuarlarda kullanılan yüksek kaliteli malzemeler, 2008’de ayrıntılara verilen önemi vurguluyor. Gövdenin keskin çizgileri ve kıvrımları Ultimate Kırmızı ve Emerald Kristal isimli gövde renkleriyle vurgulanırken, renk yelpazesi 5 metalik, 1 sedefli ve 1 tane de mat olmak üzere 7 farklı alternatif sunuyor.

Markanın tasarım dili, teknolojik aydınlatma elemanlarıyla da vurgulanıyor. Gövdenin içine gömülü ön farlarda aslan bakışı oluşturan krom ve siyah bir maske kullanılırken, arka aydınlatma elemanları 3 boyutlu aslan pençesi görünümüyle dikkat çekiyor. 2008, anlık bir hareketle ? - ? oranlarında katlanabilen arka koltuk sırası sayesinde 410 litreyle 1400 litre arasında değişebilen bir bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuk sırtlığının üst kısmındaki bir düğmeye basmak, sırtlığın otomatik olarak öne doğru katlanması için yeterli. Her bir ayrıntısıyla pratiklik sunmak üzere tasarlanan bagaj zemininin altında 22 litrelik ek bir yükleme alanı daha bulunuyor.

SUV sınıfına özgü bir şekilde yolcu kabini yüksek kalitede ve zarif kumanda elemanlarıyla donatıldı. Bu sunum, yüksek teknolojili LED aydınlatma ile tamamlanıyor. Donanım seviyesine bağlı olarak sunulan sınıfında nadir bulunan özelliklerden panoramik cam tavan, özel aydınlatmasıyla ferah ve aydınlık bir yaşam alanı sunuyor.

Yolcular, LED iç mekan aydınlatması sayesinde akıllıca tasarlanmış depolama alanlarını rahatça bulabiliyor: Ön kapı içi cepleri, torpido gözü, vites kolunun arkasındaki bölüm ve bardak tutacakları, orta konsoldaki kapaklı gözler, koltuk arkası cepleri derken iç mekandaki toplam küçük eşya saklama alanı 24 litreyi buluyor. Bu sayede akıllı cep telefonları ve benzeri birçok günlük kullanım eşyası 2008’in iç mekanında kendine yer bulabiliyor.

Sınıf atlama stratejisi yeni donanım seviyesiyle desteklenirken, Access, Active ve Allure donanım seviyeleri GT Line ile taçlandırılıyor. Peugeot ürün gamındaki 208, 308 ve 508 gibi önemli modellerde de sunulan GT Line donanım seviyesi, 2008’e sportif bir karakter kazandırıyor.

2008 GT Line özgün ve siyah lake 17 inçlik Eridan jantlarla kendini gösteriyor. Standart versiyonlarda krom olarak tercih edilen ızgara çerçevesi, sis lambası kapakları, yan ayna kapakları ve tavan barı gibi detaylar GT Line’da siyah olarak kullanılıyor. Siyah krom ızgara kırmızı Peugeot logosuyla süslenirken, GT Line logoları ise hem ön çamurlukların üzerinde hem de bagaj kapağında gururla sergileniyor.

Kapıları açar açmaz dinamik karakterin iç mekanı da etkilediği görülüyor. Peugeot logolu eşik kaplamaları, alüminyum pedallar ve kırmızı dikişli zemin halıları hemen dikkat çekiyor. Gösterge tablosu mavi yerine artık kırmızı LED’lerle aydınlatılıyor ve dokunmatik ekran da kırmızı bir temaya sahip. Kırmızı dikişler ve detaylar iç mekanın tümünde; ön ve arka koltuklarda, kapı içi tutamaklarında, vites kolunda, el freni kolunda, küçük çaplı direksiyonda ve emniyet kemerlerinde kullanılarak 2008’in iç mekanındaki sportiflik arttırılıyor.

Kendine özgü hisleri olan bir SUV

Peugeot, kompakt SUV’unun mümkün olan en iyi sürüş deneyimini sunması için özel bir çaba harcadı. Peugeot i-Cockpit®, bu çabanın sonucundan doğarak 2008’in temel sürüş karakteristiği olan sezgisel, keskin ve güvenli sürüşü vurgulayan benzersiz bir özellik olarak doğdu.

Peugeot i-Cockpit®, sürücüye bütün temel göstergelere gözünü yoldan ayırmadan hakim olma şansı sunuyor. Böylece sürücü direksiyon başında kendini evinde gibi hissediyor ve otomobili yönlendirmek gerçek bir keyfe dönüşüyor. Bu sayede 2008, direksiyona geçme ve otomobilin tüm yeteneklerini kullanma isteği uyandırıyor. Küçük çaplı direksiyon simidi çok daha rahat bir sürüş pozisyonu sağlayarak manevraların çok daha kolay ve az çaba ile yapılmasına imkan tanıyor, şehir içindeki dönüşler ve park etmek artık çocuk oyuncağı!

Peugeot’ya özgü Peugeot i-Cockpit®, bu özellikleri sayesinde sürüşü kendine özgü bir deneyime dönüştürüyor.

Elini direksiyondan ayırmadan sol eliyle hız sabitleyici (Cruise Control) ve sınırlayıcıyı kontrol edebilen sürücü, sağ eliyle 7 inçlik dokunmatik ekranın Mirror Screen fonksiyonuyla bir telefon araması yapabiliyor. Geri görüş kamerasının görüntüsünün de izlendiği ekranda, Park Asistanı bilgileri izlenip kontrol edilebiliyor. Grip Control çekiş sisteminin 5 modunun seçildiği kontrol düğmesi ise orta konsolda yer alıyor.

Grip Control, 2008’in sürüş alanını adaptif çekiş kontrol sistemi yardımıyla genişletiyor. Patentli bu sistem 16 cm’lik zemin yüksekliği ve M&S (Kar ve Çamur) özellikli Goodyear Vector lastiklerle birleşince, 2008’e her mevsim ve her zemin şartında hareket kabiliyeti sağlıyor. Grip Control, ön tekerleklerin yüksek tutunma sağlayabilmesi için çekişi zemine göre ayarlıyor. Sistem sürücüyü her zaman kontrolün merkezinde tutuyor, her zeminde hareket kabiliyeti için sürücünün yapması gereken, sistemin zekasına güvenip gerekli anda gerekli modu devreye sokmak oluyor:



- Standard mod normal yol koşullarında düşük patinaj aralığına sahip



- Snow (kar) modu ön tekerleklerin birbirine uyumlu hızda aktarma yapmasını sağlıyor. Araç 50 km/s hızı geçtiğinde sistem otomatik olarak Standart moda geri dönüyor



- All-Terrain modu çamur ve ıslak çimen gibi kaygan zeminlerde güvenle yolculuk etmek için kullanılıyor. Sistem kalkış anında ön aksa en yüksek tutunma için mümkün olan en yüksek torku gönderiyor. LSD (Sınırlı Kaydırmalı Diferansiyel) gibi çalışan sistem köy yolları gibi zeminler için uygun ve 80 km/s hıza kadar devrede kalabiliyor.



- Sand (kum) modu ön tekerleklerin patinaj yapmasına izin vererek yumuşak zemin üzerinde ilerleyebilme imkanı tanıyıp batma tehlikesini en aza indirmeye çalışıyor. Bu mod 120 km/s hıza kadar kullanılabiliyor.



- ESP Off modu sürücüye ESP ve Grip Control’ü tamamen devreden çıkartarak çekişi kendi ayarlama imkanı sunuyor ve 50 km/s hıza kadar devrede kalabiliyor.

1045 kg’dan başlayan düşük ağırlığı ve 4 farklı süspansiyon geometrisiyle Peugeot 2008, eşsiz sürüş deneyimi ve performans sunuyor. Yaylar, amortisörler, viraj çubukları, ön aks ve arka çapraz bağlantılar her motor seçeneğinin performansı için özel olarak ayarlanıyor. Böylece her durumda gövde desteği tam olarak alınabiliyor. Her motor seçeneğinin kendine has bir direksiyon elektroniği yazılımı var ve bu sayede zemin hakkındaki bilgi alışverişi her türlü yol koşulunda yüksek verimlilikle yapılıyor.

Yüksek teknolojili SUV

Peugeot 2008’de günlük hayatı kolaylaştıran birçok teknolojik ekipman sunuluyor: MirrorLinkTM[1] veya Apple Carplay®[2] üzerinden kumanda edilen Mirror Screen sistemi, sürücünün uyumlu akıllı cep telefonu uygulamalarını aracın dokunmatik ekranından kumanda etmesini sağlıyor. Sürücü bu sayede uygulamaları çok daha güvenli bir şekilde kullanabiliyor.

Şehirde güvenliği arttırmak için Peugeot 2008’e Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemi eklenmesi sınıfında fark yaratıyor. Sistem, düşük hızlarda kaza riski algıladığında otomatik olarak fren yapabiliyor, bu sayede kazanın etkisinin azaltmaya ve hatta kazanın tamamen engellenmesine yardımcı oluyor. Bunun için ön camın üst kısmına yerleştirilmiş kısa menzilli lazer bazlı radar (LIDAR teknolojisi) aynı yönde hareket eden veya duran araçları tespit ediyor.

Eğer sürücü önlem almakta geç kalırsa ve hız 30 km/s’den düşükse sistem fren yaparak çarpışmayı önlemeye çalışıyor. Otomatik frenleme maksimum 10m/s²’lik yavaşlama sağlıyor.

Park Asistanı ise otomatik park yaparak 2008’in şehre uyumu kolaylaşıyor. Sistem aktif hale getirildiğinde olası park yerlerinin ebatlarını ölçüyor, uygun bir yer bulduğunda haber veriyor. Bu noktadan sonra sürücünün tek yapması gereken dokunmatik ekran üzerinden nasıl park edeceğine karar vermek. Kumandayı ele alan Park Asistanı direksiyonu yönlendirerek aracı kontrol ederken, sürücüye ise sadece çevre güvenliğini ve aracın hareketini kontrol etmek düşüyor. Bu sistem ile paralel ve dikine park etmek mümkün.

Eğimli yollardaki park manevralarını gerçekleştirirken ve durup tekrar kalkarken Hill Assist (Yokuş yardım sistemi) sürücünün hayatını kolaylaştırıyor.

Aerodinamik olarak şekillendirilen gövdesi ve hafif yapı prensibi ile birleşen Peugeot 2008 SUV’un Euro6 uyumlu motorları düşük tüketim ve düşük emisyon değerleri konusunda yüksek başarıya sahip. Tamamen grup bünyesinde geliştirilen yeni nesil PureTech 3 silindirli benzinli motorlar bu özelliklerinin yanında performansları ve teknolojileri ile de yüksek oranda tanınıyorlar. Benzer güçteki 4 silindirli motorlarla kıyaslandığında atmosferik beslemeli versiyon 21 kg, turbo beslemeli versiyonsa 12 kg daha hafif.

Turbo beslemeli versiyon, yüksek basınçlı direkt enjeksiyon (200 bar) ve yeni nesil yüksek performanslı turbo besleme (240.000 rpm) ile donatıldı. Motor, hacmine göre yükse tork üretimine sahip: 110 HP güç üreten versiyon 205 Nm tork ve 130 HP güç üreten versiyon da 230 Nm tork üretebiliyor. Üstelik her ikisi de maksimum torkunu 1750 d/d’da üretiyor. Dahası PureTech motorlar 6500 d/d’ya kadar yüksek çekiş gücünü mükemmel bir akustik konforla bir arada sunabiliyor.

Bu çok yönlü 3 silindirli motor 3 farklı şanzımanla donatılabiliyor: 5 vitesli manuel, 6 vitesli manuel ya da 6 vitesli otomatik. Yeni geliştirilen EAT6 (Efficient Automatic Transmission 6 ileri) otomatik şanzıman, sahip olduğu Quickshift teknolojisi sayesinde gerçekleştirdiği hızlı ve akıcı vites değişimleriyle yüksek sürüş keyfi sunuyor. Aynı anda iç sürtünmesinin azlığı ve kilitlenebilen tork konvertörü sayesinde düşük emisyon değerlerini de beraberinde getiriyor.

Yeni 2008’in benzinli motor yelpazesi 5 seçeneği içeriyor:



- 1.2L PureTech 82, 5 vitesli manuel şanzıman, 4,9 l/100km, 114 g/km CO2



- 1.2L PureTech 82, 5 vitesli otomatikleştirilmiş şanzıman, 4,4 l/100km, 102 g/km CO2



- 1.2L PureTech 110 S&S, 5 vitesli manuel şanzıman, 4,4 l/100km, 103 g/km CO2



- 1.2L PureTech 110 S&S, 6 vitesli otomatik şanzıman (EAT6), 4,8 l/100km, 110 g/km CO2 Sınıfının en iyisi



- 1.2L PureTech 130 S&S, 6 vitesli otomatik şanzıman (EAT6), 4,8l/100km, 110g/km CO2 Sınıfının en iyisi.

BlueHDi 1.6L Dizel motor Selective Catalytic Reduction (SCR) ve katkılı Dizel Partikül Filtresi (DPF) teknolojilerinin çok özel bir bileşimi. 75, 100 ya da 120 HP güç alternatiflerine sahip olan motor yüksek sürüş keyfi ile rekor kıran düşük tüketim değerini aynı potada eritiyor. SCR teknolojisi nitrojen oksitleri işleme konusunda yüzde 90’a varan elemeyle pazarın en verimlisi konusunda. Katkılı DPF’le birlikte çalışması sonucunda sistem devreye çok daha erken bir evrede girebiliyor. Bu başarı, katkılı Rakiplerde kullanılan diğer DPF sistemlerinden çok daha düşük ısıda rejenerasyon yapabilen katkılı DPF tüm partiküllerin yüzde 99,9’luk bölümünü tutabiliyor. Bu mükemmel NOx azaltma sistemi hem emisyon değerlerinin hem de yakıt tüketiminin düşük kalmasında etkiliyken bu değer Euro5 uyumlu motorlara göre yüzde 4 daha iyi.

2008’in dizel motor gamı tamamı 100 g/km CO2 değerinden daha düşük emisyona sahip 6 seçenekten oluşuyor:



- 1.6L BlueHDi 75, 5 vitesli manuel şanzıman, 3,7 l/100km, 97 g /km CO2, Sınıfının en iyisi



- 1.6L BlueHDi 100, 5 vitesli manuel şanzıman, 3,7 l/100km, 97 g/km CO2



- 1.6L BlueHDi 100 S&S, 5 vitesli manuel şanzıman, 3,5 l/100km, 90 g/km CO2, düşük tüketim versiyonu



- 1.6L BlueHDi 100 S&S, 5 vitesli manuel şanzıman, 3,6 l/100km, 95 g/km CO2



- 1.6L BlueHDi 100 S&S, 6 vitesli otomatikleştirilmiş şanzıman, 3,6 l/100km, 95 g/km CO2



- 1.6L e-HDi 92 S&S, 5 vitesli manuel şanzıman, 4,0 l/100km, 98 g/km CO2



- 1.6L e-HDi 92 S&S, 6 vitesli otomatikleştirilmiş şanzıman, 3,8 l/100km, 103 g/km CO2



- 1.6L BlueHDi 120 S&S, 6 vitesli manuel şanzıman, 3,7 l/100km, 96 g/km CO2, Sınıfının en iyisi

Yeni Peugeot 2008 kompakt SUV sınıfında fark yaratıyor. Varlığı, sağlamlık ve fark yaratma üzerine kurulu. Başta kendine özgü hisler sunan Peugeot i-Cockpit® olmak üzere teknolojik donanımları ve eşsiz sürüş dinamikleriyle 2008, bağımlılık yaratan bir keyif.